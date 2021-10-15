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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1078 lira, en düşük 124 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1078 lira, en düşük 124 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,92 düşüşle 324 milyon 903 bin 212 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 1078 lira, en düşük saat 12.00'de 124 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 613 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 606 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 718 lira, en düşük 450 lira 81 kuruştan işlem gördü.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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