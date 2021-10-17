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Son dakika haberleri | 14. EIF Dünya Enerji Fuarı'nda "yeşil enerji" yatırımları ön plana çıktı

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | 14. EIF Dünya Enerji Fuarı'nda

Son dakika haberleri: Antalya'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 14. Energy is Future (EIF) Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda "yeşil enerji" alanındaki yatırımlar dikkati çekti.

ANTALYA (AA) - Antalya'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 14. Energy is Future (EIF) Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda "yeşil enerji" alanındaki yatırımlar dikkati çekti.

ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde 52 ülkeden yatırımcı firmaların katıldığı fuar, enerji sektöründe faaliyet gösteren profesyonelleri ağırlıyor.

Özellikle güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji alanlarının daha fazla ziyaretçinin ilgisini çektiği fuarda, 310 stant yer aldı.

"Yenilenebilir enerjiye dönmemiz gerekiyor"

Global Enerji Derneği Başkanı ve Domino Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, AA muhabirine, enerji alanındaki yeni teknolojileri 13 yıldır fuarda tanıttıklarını söyledi.

Bu yıl fuarda daha çok yenilenebilir enerji üzerine firmaların yer aldığına işaret eden Dilek, şunları kaydetti:

"Maalesef her iki lambadan biri ithal doğal gaz ya da kömürden yanıyor. Artık yenilenebilir enerjiyi daha yaygın hale getirmek istiyoruz. Fuarda da güneş ve rüzgar enerjisine yönelik firmalar ağırlıkta. 2050'de sıfır karbon emisyon hedefimiz var. Bu konuda gece gündüz çalışıyoruz. İklim değişikliği her alanı olumsuz etkiliyor. Bir an önce fosil yakıtlardan uzaklaşıp yenilenebilir enerjiye dönmemiz gerekiyor. Bu alanda fuarımız da etken rol alıyor."

Dilek, bu yıl fuardan 3 bin 500 megabaytlık bir kurulu güçle ayrılmayı hedeflediklerini belirterek, özellikle güneş enerjisi sektörünün ciddi büyüme kaydettiğini, bunun fuara da yansıyacağını ifade etti.

Yeşil enerjinin artık hobi çalışması olmaktan çıktığını, günlük yaşam ihtiyaçlarının giderilmesine kadar kullanılmaya başlandığını aktaran Dilek, firmaların yatırımlarıyla güneş panellerinin daha yaygın kullanılmaya başlandığını söyledi.

Dilek, güneş ve rüzgar potansiyelinden daha fazla faydalanılması gerektiğini kaydetti.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan da Avrupa'da güneş paneli üreten en büyük firma olduklarını dile getirdi.

Türkiye'de güneşlenme oranının çok yüksek olduğuna, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğine değinen Sarvan, bugün güneş panellerinin her alanda kullanılabilir hale geldiğini kaydetti.

Sarvan, otellerde, yatlarda, çatılarda, arazilerde, bebek arabalarında, kıyafetlerde güneş panellerinden elektrik enerjisi üretilebilindiğini belirtti.

Dünyada iklim değişikliği krizinin yaşandığına, bunun da doğanın tahribatından kaynaklandığına dikkati çeken Sarvan, "Bir güneş paneli 2 tane 30 yaşındaki çam ağacının önlemiş olduğu kadar karbon salımı önlüyor. Bu anlamda güneş enerjisi, karbon salımı önüne geçecek önemli teknoloji. Yakarak değil, bir kere kurulumla uzaydan gelen bir ışıkla, hiçbir ham madde taşımadan ömürlük enerji üretiyorsunuz. Hepimiz bir akvaryumda yaşıyoruz, balkonu olan balkonuna, evi olan evine, fabrikası olan fabrikasına, garajına, tarlasına bu sistemi kurup, doğayı hep birlikte koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Artık yeşil enerji kavramı daha çok konuşulur oldu"

Arena Enerji Genel Müdürü Serkan Çelik de teknoloji ürünlerinin dağıtımını yapan bir firma olduklarını, geçen yıl yenilenebilir enerji alanına yatırım yaptıklarını söyledi.

Bu alanda yıllık 40 milyon dolarlık bir hacme ulaştıklarını aktaran Çelik, her geçen gün de hacmin arttığını dile getirdi.

İklimdeki farklılıkların artması, dünyadaki enerji kaynaklarının azalmasıyla yeşil enerjiye yönelik çok ciddi bir yatırım olduğunu vurgulayan Çelik, "Artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için artık konvansiyonel enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir enerjilere gitmek gerekiyor. Fuara katılan firmaların tamamı ya yenilenebilir enerji üretimini ya da enerji tüketiminde tasarrufu sağlayacak teknolojileri sunuyor. Artık yeşil enerji kavramı daha çok konuşulur oldu, bu da sevindirici." diye konuştu.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi Haberleri
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