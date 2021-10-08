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Son dakika haber: TeknoClub ile teknoloji alışverişi kazandırıyor

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: TeknoClub ile teknoloji alışverişi kazandırıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, TeknoClub'a üye olanlara doğum gününe özel ve 3'üncü parti markalarda geçerli indirimler, ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde önceliklerin yanı sıra farklı ayrıcalıklar ve avantajlı kampanya fırsatları sunmaya devam ediyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, TeknoClub'a üye olanlara doğum gününe özel ve 3'üncü parti markalarda geçerli indirimler, ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde önceliklerin yanı sıra farklı ayrıcalıklar ve avantajlı kampanya fırsatları sunmaya devam ediyor.

Teknosa açıklamasına göre, 8-11 Ekim'de geçerli olacak "harcadıkça kazan" kampanyası, TeknoClub üyelerinin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kampanya kapsamında 500 TL ile 2 bin TL arası yapılacak alışverişlerde, Preo bluetooth hoparlör veya Preo 3'ü 1 arada blender mikser sete sadece 129 TL'ye sahip olmak mümkün oluyor. 2 bin TL ile 6 bin TL arası yapılacak alışverişlerde ise JBL bluetooth hoparlör veya Tefal ızgara ve tost makinesi 399 TL'den satışa sunuluyor. 6 bin TL ve üzeri alışverişlerde de ihtiyaca göre satış fiyatı 2 bin 499 TL olan Viomi sarjlı süpürge veya 1599 TL değerindeki TCL L7 akıllı telefon 1199 TL'den sunuluyor.

Teknosa ayrıca Maçka Küçükçiftlik Park'ta 7-10 Ekim'de gerçekleşecek İstanbul Coffee Festival'de de avantajlı fırsatlarını sürdürüyor. Kahve keyfinin konser, atölye ve seminerlerle harmanlandığı festivale katılan Teknosa; espresso, filtre, Türk kahvesi makinelerinden kahve, süt köpürtücü ve kahve öğütücülerine kadar 42 farklı ürünü ziyaretçilerle buluşturuyor.

Festival için özel kampanya ve fırsatlar sunan Teknosa'da kahve makinesi ve kahvelerde yüzde 50'ye varan indirim sağlanıyor. Ayrıca kahve makinesi alımlarında 1500 TL'ye varan indirim çeki fırsatı ve tüm tam otomatik espresso, manuel espresso, filtre kahve ve kapsül kahve makinesi yanında kahve hediyesi de Teknosa standını ziyaret eden kahveseverleri bekliyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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