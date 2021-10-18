ZONGULDAK (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Türkiye'nin en büyük milli kalkınma hamlelerinden biri olan 'Filyos Vadisi Projesi'ne yönelik düzenlenen "1. Filyos Kongresi"ne katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak düzenlenen "1. Filyos Kongresi"nin açılış oturumu Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte, Filyos Vadisi Projesi'ne akademik, bilimsel katkı sunmak, üniversite ve diğer paydaşlar iş birliği kapsamında bilginin sanayide kullanılmasını sağlamanın hedeflendiği açıklandı.

"Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi" odağında "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanında ihtisaslaşan Bartın Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da yer aldığı açılış programına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kongre Düzenleme Kurulu Başkan ve üyeleri ile il protokolü katıldı.

Bartın Üniversitesinin iç ve dış paydaşlarıyla birlikte Filyos Vadisi Projesi'ne değer katmak için büyük gayret gösterdiğinin de altını çizen Rektör Uzun, bu doğrultuda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile iş birlikteliklerini geliştirmek istedikleri ifade etti.

Rektör Uzun, Filyos Projesinin bölgenin ve ülkemizin gücüne güç katacağını da aktararak "Üniversite olarak tüm paydaşlarımızla birlikte bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde Yükseköğretim Kurulumuz tarafından 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' konusunda ihtisaslaşma alanına alındık ve yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte 'Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz. Uzun soluklu planlamalar neticesinde oluşturduğumuz misyon ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda paydaş kurumlarımızın da desteğini önemsiyor, iş birliği ve güç birliği yaparak geleceğe yürüyoruz" şeklinde konuştu. - BARTIN