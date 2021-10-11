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Nevşehir'in tescilli ürünü kabak çekirdeğinde yüksek rekolte bekleniyor

AA / Behçet Alkan - Haberler | Ekonomi
Nevşehir'in tescilli ürünü kabak çekirdeğinde yüksek rekolte bekleniyor

Nevşehir'de 240 bin dekarda ekimi yapılan ve bu yıl yüksek rekolte beklenen coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeğinde hasat devam ediyor.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 240 bin dekarda ekimi yapılan ve bu yıl yüksek rekolte beklenen coğrafi işaret tescilli çerezlik kabak çekirdeğinde hasat devam ediyor.

Kentte en geniş kabak çekirdeği ekim alanına sahip Derinkuyu ilçesinde tarladan tarım makineleri ile toplanan ürün, açık alanlarda günlerce süren kurutma işleminin ardından piyasaya sunuluyor.

Son yıllarda ekim alanı artan çerezlik kabak çekirdeği, verimiyle de çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen, AA muhabirine, yörede patatese alternatif olarak kabak çekirdeği üretimine yönelen çiftçi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Tarlalardaki su kuyuları sayesinde kuraklıktan etkilenmediklerini ifade eden Şen, geçen yıla göre ekim alanının yaklaşık 20 bin dekar arttığını belirtti.

Şen, kabak çekirdeğinde geçen yıl 18 bin ton rekolte elde ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu yıl, 23 bin ton civarında rekolte beklentisi var. Üreticiler tarladan kabakları çekip kurutuyor ve satışa hazır hale getiriyor. Üreticiler için zahmetli bir iş. Kabak, makineyle çekildikten sonra beton veya taş döşeli alanlarda kurutuluyor. Nevşehir'de kabak çekirdeği ağırlıklı olarak Derinkuyu ilçesi ve köylerinde ekiliyor. Çiftçinin yüzde 25'i kabak ekimine yönelmiş durumda. Kiloda 30-35 lira beklentimiz var ama satış fiyatının daha yüksek olmasını istiyoruz çünkü girdi maliyetleri arttı."

Şen, kabak çekirdeğinin yörede havza bazlı ürünler arasına alınarak üreticisinin desteklenmesini istediklerini de dile getirdi.

Üç yıldır tarlasına çerezlik kabak çekirdeği ekimi yapan çiftçi Yaşar Kabak da üreticilerin arazinin yapısına göre dekar başına ortalama 100 kilogram verim alabildiğini söyledi.

Kabak, gelecek yıllarda da ekime devam etmek istediğini belirterek, "Son yıllarda bu civarda çerezlik kabak ekimi arttı. Üretimi sulu tarım olarak yapıyoruz. Dekar başına 70 ton alan da 150 ton alan da var. Buradan alınan çekirdek toprak ve iklim yapısının elverişli olmasından dolayı tercih ediliyor ve daha kolay satılıyor." dedi.

Çiftçi Cuma Yolalan ise tarladaki hasadın ardından elde ettikleri çekirdekleri arazide kurutma işlemine tabi tuttuklarını, işlemin hava koşullarına göre günlerce sürebildiğini kaydetti.

AA / Behçet Alkan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Nevşehir'in tescilli ürünü kabak çekirdeğinde yüksek rekolte bekleniyor - Haberler Ekonomi
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