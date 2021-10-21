Merkez'in faiz kararı sonrası dolar rekor kırınca, muhalefet liderleri ateş püskürdü - Haberler Ekonomi
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Merkez'in faiz kararı sonrası dolar rekor kırınca, muhalefet liderleri ateş püskürdü

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar, rekor kırdı. Bu gelişme sonrası Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu üst üste paylaşım yaparak tepki gösterdi. Muhalefet liderlerinin hedefinde hükümet vardı.

Merkez Bankası faizi yüzde 18'den, yüzde 16'ya düşürdü. Beklentinin üzerinde gelen faiz indirimiyle piyasalar hızlandı, dolar 9,49'la rekor kırdı. Sürpriz karar sonrası muhalefetten tepkiler üst üste geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık..." ifadesini kullandı.

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar rekor kırınca, muhalefet liderleri ateş püskürdü

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise; "Talimatla 200 puan indi. Tekrar ediyorum: Talimatla." yorumunda bulundu.

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar rekor kırınca, muhalefet liderleri ateş püskürdü

Bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu "TCMB enflasyon ile mücadele edeceğine siyasetin güdümüne girmiş savruluyor. Milleti 1 ayda %15 fakirleştirdiğiniz yetmedi mi? Asgari ücreti pula döndürüp işçiyi namerde muhtaç ettiğiniz yetmedi mi? KOİ müteahhitlerine yaptığınız garanti ödemelerini %50 arttırmanız yetmedi mi?" paylaşımında bulundu.

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar rekor kırınca, muhalefet liderleri ateş püskürdü

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Merkez'in faiz kararı sonrası dolar rekor kırınca, muhalefet liderleri ateş püskürdü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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