MATSO Başkanı Güngör, Avrupalı öğretmenlere Manavgat iş dünyasını anlattı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MATSO Başkanı Güngör, Avrupalı öğretmenlere Manavgat iş dünyasını anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
MATSO Başkanı Güngör, Avrupalı öğretmenlere Manavgat iş dünyasını anlattı

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Erasmus projeleri kapsamında MATSO'yu ziyaret eden Sırbistan, Portekiz ve Litvanya'dan gelen öğretmenlere Manavgat İş Dünyasını anlattı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Erasmus projeleri kapsamında MATSO'yu ziyaret eden Sırbistan, Portekiz ve Litvanya'dan gelen öğretmenlere Manavgat İş Dünyasını anlattı.

Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Erasmus projeleri kapsamında Okul Müdürü Onur Arslan Başkanlığındaki Sırbistan, Portekiz ve Litvanya'dan gelen öğretmenler MATSO'yu ziyaret etti. Öğretmenler, MATSO Toplantı Salonunda Başkan Seydi Tahsin Güngör, tarafından ağırlandı. Başkan Güngör, öğretmenlere Manavgat ekonomisi ve Manavgat iş dünyası ile ilgili bilgiler verdi. Katılımcı ülke öğretmenlerinden çalışmalar ve sistem hakkında bilgiler alan Başkan Güngör, MATSO'nun projenin yaygınlaştırılması sürecinde yer alacağını kaydetti. Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Onur Arslan proje kapsamında Sırbistan, Portekiz ve Litvanya'dan Ticaret ve Sanayi Odaları'nın da yer aldığını ifade etti. Ziyarette proje kapsamında mesleki eğitim ile sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasındaki iş birliklerini değerlendirilerek yeni dönemde Erasmus projeleri ile Manavgat için neler yapılabileceği ele alındı. - ANTALYA

MATSO Başkanı Güngör, Avrupalı öğretmenlere Manavgat iş dünyasını anlattı

MATSO Başkanı Güngör, Avrupalı öğretmenlere Manavgat iş dünyasını anlattı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir
Magazin Nihal Yalçın İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Lewis Hamilton Yemek Tarifleri Sergio Perez Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Numan Kurtulmuş Şans Oyunları Rüya Tabirleri Güzel Sözler Namaz Vakitleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MATSO Başkanı Güngör, Avrupalı öğretmenlere Manavgat iş dünyasını anlattı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:19:14. #1.12#