KUZKA'dan Sinop'a 3 milyon TL SOGEP desteği

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'ta gençlerin, kadınların ve engellilerin desteklenmesine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) Programı kapsamında 3 projeye yaklaşık 3 milyon TL destek sağlanacak. Program kapsamında dezavantajlı konumdaki kesimlerin salep, ahşap oyuncak ile doğal yöresel ürünler üretmesi sağlanarak ekonomik olarak kalkınmaları hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın uyguladığı SOGEP kapsamında "Saleple Kazanıyorum", "Engelleri Ahşap Oyuncak Üreterek Aşıyoruz" ve "Doğallığın Kadın Eliyle Buluştuğu Nokta Durakhan" projelerinin sözleşmeleri imzalandı. Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda Sinop Valisi Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında düzenlenen proje imza törenine KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Durağan Kaymakamı Ahmet Tozlu, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, Sinop İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Tam, Durağan Belediyesi Başkanı Ahmet Kılıçaslan ile proje ortağı Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu, Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sinop İli Ayancık Köylere Hizmet Götürme Birliği, Durağan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ayancık Sakatlar Derneği ve Durakhan Anneleri Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi temsilcileri katıldı.

Sinop'ta 3 projeye 3 milyon TL destek sağlanacak

Proje ile ilgili protokol imza töreninde bilgilendirme sunumu gerçekleştiren KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Sinop'ta Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 3 projenin desteklenmeye hak kazındığını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve uygulamasını yerelde kalkınma ajanslarının gerçekleştirdiği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2021 yılında Sinop'tan teklif edilen 3 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu kapsamında Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sunduğu "Saleple Kazanıyorum" projesi, Ayancık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin sunduğu "Engelleri Ahşap Oyuncak Üreterek Aşıyoruz" ve Durağan Kaymakamlığı'nın sunduğu "Doğallığın Kadın Eliyle Buluştuğu Nokta Durakhan" projeleri başarılı oldu. 3 projenin bütçesi 3 milyon 244 bin 478 lira olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu projelere 2 milyon 790 bin lira katkı sağlayacak. Üç projede de ortalama destek oranı yüzde 86'dır" şeklinde konuştu.

Salep üretimi yaygınlaştırılacak

Projelere ilişkin detaylı bilgi veren Genel Sekreter Genç, "Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sunduğu "Saleple Kazanıyorum" projesiyle çiftçilerimiz salep yetiştiriciliği ile gelir elde etmelerini amaçlıyoruz. Kurulacak olan işleme ve paketleme tesisi ile de kadın ve genç bireylerimize gelir artırıcı faaliyetlerine destek sağlayacağız. Projeyle tarla şartlarında salep üretimi ile bölge doğasında yetişen salep türlerinin bilinçsiz ve sürdürülebilir olmayan yöntemlerle toplanması ve zarar görmelerini engellemeyi amaçlıyoruz. Bu sayede mevcut ekosistemi koruyarak, salep yetiştiriciliğini sürdürülebilir, salep ise gelir elde edilebilecek bir ürüne dönüştürmüş olacağız. Proje kapsamında 50 çiftçiye salep yetiştiriciliği hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler ile pazarlama, satış ve girişimcilik eğitimleri verilecek. Sonrasında çiftçilerimize dağıtılan salep yumrularının ekilmesi sağlanacak, hasat edildikten sonra ise katma değerli ürüne dönüştürülebilmesi için işleme ve paketleme tesisi kurulacak. Bu tesiste 5 kadın ve 1 gencimizin istihdamını ön görüyoruz. Burada yaş, kuru, soğuk dondurulmuş ve toz hallerinde üretilmiş salep ürünlerinin satışı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında kurumsal kimlik ve marka tescil çalışmaları ile Sinop Salebinin markalaşması sağlanacak. Uzun vadede projenin olumlu etkileri ile Sinop'ta Salep üretiminin artmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelliler ahşap oyuncak üretecek

"Engelleri Ahşap Oyuncak Üreterek Aşıyoruz" projesine SOGEP kapsamında 830 bin TL destek sağlanacağını kaydeden Genel Sekreter Genç, şöyle konuştu: "Ayancık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin sunduğu "Engelleri Ahşap Oyuncak Üreterek Aşıyoruz" projesi, Ayancık ilçesinde yaşayan işsiz kadınların ve fiziksel engellilerin istihdama katılımlarının artırılmasına yönelik bir projedir. Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayancık Sakatlar Derneği proje ortağı, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu ise iştirakçi olarak projeye katkı sağlamaktadır. Proje kapsamında Ahşap Oyun- Oyuncak ve Süs eşyaları üretilerek yerel, ulusal ve hatta uluslararası pazarda kendine yer bulması ile hem bu süreç içerisinde insanların gelirinin artırılması, hem de yerel ekonominin canlanması ve ahşap oyuncağın Ayancık için bir destinasyon haline gelmesinin sağlanması planlanmaktadır. Ayancık Sakatlar Derneği bünyesinde bir atölye ve Ayancık Kaymakamlığının tahsis edeceği bir alanda atölye oluşturulacaktır. Kurulacak atölyelerde, zımparalama, boyama, montajlama, kalite kontrol, paketleme gibi işlemlerin yapılacağı tezgahlar bulunacaktır. Ayancık Sakatlar Derneği üyelerinden istihdama katılabilir durumda olan 20 bireyin ve sosyal güvencesi olmayan, en az ilköğretim mezunu 10 tane işsiz kadının istihdama katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje içerisinde ahşap boyama vernikleme eğitimi ve ahşap hediyelik eşya yapımı eğitimleri gerçekleştirilecektir. Üretilen ahşap oyuncağın tanınırlığını artırmak, marka oluşturma ve marka yönetimi, marka tescil işlemleri, tanıtım ve reklam faaliyetleri, tutundurma, müşteri ilişkileri yönetimi, internet sitesi kurulumu ve e-ticaret satış modülü oluşturulacaktır. Üretimi tamamlanmış olan ürünler proje kapsamında anlaşma yapılan firmalara sevk edilecektir. Ayrıca Atölyelerin içerisinde yer alan sergi alanlarında perakende olarak da satışa sunulacaktır"

"Projeyle Durağan'da, 30 kadına istihdam sağlanacak"

Durağan Kaymakamlığı'nın sunduğu "Doğallığın Kadın Eliyle Buluştuğu Nokta Durakhan" projesi ile Durakhan Kervansarayı'nda 30 kadının istihdam edilebilirlikleri ve gelir seviyelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirileceğini kaydeden Genel Sekreter Genç, "Durağan Belediyesi, Durağan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ile Durakhan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletmesi Kooperatifi projenin ortaklarıdır. Kadınlar; üretim, hizmet ve satış süreçlerine katılarak doğal ürün ve yöresel yemeklerin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında yöresel ürünlerden katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretilebilmesi için atölyelerin kurulumu ve restoran için gerekli makine ve ekipman alımları gerçekleştirilecektir. Kurulacak atölyelerden biri olan Pirinç Patlağı Atölyesi'nde pirinç tanelerinin pirinç patlağı haline getirilmesini sağlayacak makine alımı gerçekleştirilecektir. Bir diğer Zeytin Yaprağı Atölyesi'nde zeytin yapraklarının uygun ortamlarda kurutulması, ayıklanması ve paketlenmesi sağlanacaktır. Üçüncü olarak da Durağan Mahraması Atölyesi'nde Durağan'a özgü mahramaların dokunabilmesi için gerekli tezgahlar kurulacaktır. Kozmetik ürün üretim ve paketleme atölyesinde pirinç kepeği yağı üretimi yapılacaktır. Durakhan'ı ziyarete gelenlere ve ilçe halkına hizmet vermek ve sıcak satış sağlayacak bir restoran kurulacaktır. Kurulacak atölyeler ve restoran ile Durağan ilçesinde katma değerli üretim yapılmasının önü açılacaktır. Proje kapsamında oluşturulması planlanan atölyelerde ve restoranda görev alacak kooperatif üyelerine çalışma alanlarına göre çeşitli eğitimler gerçekleştirilecektir. Üretim hattında çalışacak personeller için üretim safhalarının tamamı ve makinelerin kullanımı, soğuk sıkım yağ üretimi, pirinç patlağı üretiminin yanı sıra satış ve pazarlama eğitimi, hijyen, proje yönetimi, iş güvenliği ve sağlığı konularında eğitimler verilecektir. Bunlara ek olarak proje kapsamında logo tasarım ve ambalaj tasarım danışmanlıkları, kalite belgesi alınması ve tanıtım faaliyetleri de yürütülecektir" dedi.

"Proje desteğiyle kadınlarımızın önü açıldı"

Törende konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ise "Projelerin dezavantajlı konumda olan kesimlerimizin önünü açacağını düşünüyorum. Kalkınma ajansı olarak bu projelerle dezavantajlı konumda olan kesimlerimize destek sağlamışız. Bu açıdan güzel olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızın önünü açmışız. Kadınlarımızın güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Ben bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu konuda ilimizde öncü oldukları için ayrıca kutluyorum. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından projelere ilişkin düzenlenen toplantı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç'in proje sahipleriyle proje sözleşmelerinin imzalanmasıyla sona erdi. - SİNOP