Kuşadası 2.Neopolis Heykel Sempozyumu sona erdi

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi tarafından kentin kültürel dokusunu turizm ile harmanlayarak dünyaya duyuracak olan 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu 1 aylık çalışmanın ardından sona erdi.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, Ekim ayı boyunca Bayraklıdede Mahallesi'ndeki eski deve güreşleri arenasında gerçekleştirildi. 'Yaşam Hakkı' temasıyla gerçekleştirilen aktivitelerde mermer blokları yontan heykeltraşların eserleri şehrin çeşitli yerlerinde sergilenecek.

Ay boyunca devam eden etkinliklerde atölyeler düzenlendi. Atölyelere katılanlar heykeltraşlığın inceliklerini öğrenirken kendi elleriyle de minik heykeller yapma fırsatı yakaladılar. Sempozyumun son gününde ise bir ay boyunca heykeltraşlar tarafından yapılan eserler sergilendi. Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile KUSAV Başkanı Levent Köylü yer aldı. Etkinliğin sonunda açıklamalarda bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sempozyum etkinlikleri için Gömeç ve Marmara Adalar Belediyesi'nden esinler aldıklarını belirterek, "Gömeç'i ziyaret ettiğimizde Gömeç belediye başkanımızın çok güzel işlere imza attığını gördüm ve tanıklık ettim. Özellikle alan düzenlemesinde ve bu işe hazırlık yapması noktasında onun yapmış olduğu hizmetler bize örnek oldu. ve bu alanı biz de buna uygun minvalde düzenledik. Marmara Adalar Belediyesi başkanım, sevgili Süleyman üstadım bizi inanılmaz ağırladı. Şu an onu burada sadece bir belediye başkanı olarak değil aynı zamanda bir dost olarak ağırlamaktan büyük keyif alıyorum. Marmara Adalar Belediyesi'nin maddeleri bizim heykel sempozyumumuz için en önemli maddeyi oluşturuyor. Ben burada olduğum sürece bu sempozyum devam edecek ve bu sempozyumun ham maddesinde Marmara Adalar Belediyesi oluşturmaya, vermeye devam edecek" dedi.

Sempozyumun isminin Neopolis ismi koyma sebebini ve önceliği heykele vermelerinin nedenlerini açıklayan Başkan Günel, "Neopolis, Kuşadası'nın ilk ismi. Yani kurulmuş olduğu yerde Yılancı Burnu'nda Kuşadası ilk Neopolis ismi ile kuruluyor. Biz de sempozyumu bu isimle kurmayı uygun gördük. Bunun üzerinden birçok şey söylenebilir ama kültürü, tarihi belirli bir kalıbın içerisine sokamazsınız. Bunu sokmaya çalıştığınızda işin içine başka şeyler girer. O zaman ayıklayamazsınız. Kültür, tarih hepsi bir bütündür ve dünya tarihini birbirinden ayıramazsınız. Bunun yanında neden heykel? Heykel özellikle kent kültürüne ve sanatına katkı koymak isteyen bir siyasi ekip için önemli bir sanat dalıdır. Çünkü mekansal ilişki sağlar. Eğer siz yapmış olduğunuz sanat eserlerini kentin alanlarında kullanmak istiyorsanız heykel bunun için büyük önem taşır. Çünkü bir resim tablosunu kentin herhangi bir yerine koyamazsınız. Heykelin kentin kültür ve turizm kenti olması yolunda en doğru sanat dalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü mekansal ilişki kurar ve sokaklarda, meydanlarda yer alır. Nitekim geçen sene başlattığımız ve 10 heykelin yapıldığı sempozyumdan çıkan heykellerimiz şehrin çeşitli noktalarında yerini aldı. ve bugün ziyaret edip önünde fotoğraflar çekiyoruz. Bu seneki sempozyuma ülkemizin çeşitli illerinin yanı sıra, İran, Gürcistan, Estonya ve Rusya'dan 10 heykeltraşımız katıldı. Onların eserlerini yeniden değerlendireceğiz ve şehirdeki yerlerini alacaklar. Onların ürettikleri eserler kentimizin kültür ve turizm dokusunda büyük katkı sağlayacaklarını inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sempozyumun Kuşadası'nın kültür ve turizm dokusuna büyük katkı sağlayacağını söyleyen Günel, "Kültür, sanat ve tarih milletlere, dünya yer küresinin tamamına ait bir ilişkidir ve böyle değerlendirilmesi gerekir. Biz bunu böyle okuyoruz. Yaşadığımız kent Kuşadası'nın sadece turizmle değil aynı zamanda kültür ve turizm konularına ciddi ev sahipliği yapan, ciddi işlere imza atan bir kent olmasını istiyoruz. Nitekim pandemi döneminde tüm zorluklara rağmen Türkiye çapında önemli bir yer almış KUSAV'ın önderliğinde Ada Modern Sanat Galerisi'ni hayata geçirdik. Bugün Türkiye'deki sanat galerileri arasında ciddi bir yerde durmaktadır. Eğer bir turizm kenti olarak sattığını ürün kültür ve sanatsa bu ürünlerin sergilenmesine aracı olmanız gerekir. Eğer bunları yapamazsanız vasat bir turizm kenti olmaktan öteye geçemezsiniz. Biz Kuşadası olarak ciddi bir sanat kenti, ciddi bir kültür kenti ve yeni turizm döneminde turizmin amiral gemisi misyonunu üstlenecek bir kent görevi görmeyi istiyoruz. Bugün limanlarımızda yer alan kruvaziyerler ne kadar büyük önem taşıyorsa sokaklarımızdaki heykeller en az onun kadar önem taşıyor. Gereksiz spekülasyonlar, hafif tartışmalar ve kıymet taşımayan spekülatif yorumlardan uzak ama Kuşadası'na ileriye taşıyacak çok ciddi bir sanat kenti olarak var olmak istiyoruz. Bu noktada kaymakamımıza da minnet ve teşekkür borçluyum. Çünkü kalite ve misyon bir kentin olması gerektirdiği vizyon noktasında bizler için ciddi bir liderdir. Bizlere hep yol göstermiştir ve bizlere hiçbir zaman engel koymayan bir bürokrat, hükümet büyüğü olmuştur" ifadelerini kullandı. - AYDIN