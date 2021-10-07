Kuru kayısı ihracatı 9 ayda 225 milyon doları aştı - Haberler Ekonomi
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Kuru kayısı ihracatı 9 ayda 225 milyon doları aştı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya'dan yılın 9 ayında yapılan kuru kayısı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon dolar artarak 225 milyon 516 bin dolara ulaştı.

MALATYA (AA) - Malatya'dan yılın 9 ayında yapılan kuru kayısı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon Dolar artarak 225 milyon 516 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısında ihracattan elde edilen gelir artıyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu kentte, 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, eylül ayında 10 bin 939 ton kuru kayısı ihraç edilerek 42 milyon 259 bin dolar girdi sağlandı. Geçen yılın eylül ayında ise 9 bin 339 ton ihracata karşılık 30 milyon 745 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın eylül ayına göre ihracattan elde edilen gelir 11 milyon 514 bin dolar arttı.

"Hedefimiz 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracatı devam ederken, elde edilen gelirin de her geçen ay arttığını belirtti.

Özcan, ocak ayından bu yana ihracatta beklenen performansın yakalandığını, sevindirici rakamlara ulaştıklarını dile getirdi.

"Dünyada kuru kayısı ihracat şampiyonluğunu Malatya elinde tutuyor. 1 Ocak-30 Eylül itibarıyla 63 bin 587 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 225 milyon 516 bin dolar gelir elde ettik. Hem ülke hem de kent ekonomisinin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir." diyen Özcan, bu hedefe ulaşmak için emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.

"İhracattan elde edilen gelirde 50 milyon dolarlık artış"

Dünya salgın nedeniyle üretimin düştüğünü, kayısının bu süreçte biraz daha önemli bir noktaya gittiğini dile getiren Özcan, Malatya kayısısının hem prestijli hem de stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Özcan, "Bu yılın ilk 9 aylık ihracat rakamlarını geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda ihracat rakamlarında sapma söz konusu değil. İhracat rakamlarında paralellik var. İhracattan elde edilen gelirde 50 milyon dolarlık artış söz konusu. Yıl sonuna kadar hem ihracatımızı koruyacağız hem de gelirimizi arttırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Çin'e son iki ayda 1500 tonluk ihracat gerçekleştirildi"

Uzakdoğu ülkelerinden Çin'e yapılan ihracatı önemsediklerini ve 2019 yılında bu ülkeye yapılan ihracatın 3 bin 500 tona ulaştığını anlatan Özcan, kısıtlamaların kaldırılması ve aşının yaygınlaşmasıyla Çin'e kuru kayısı ihracatının yeniden hız kazandığını aktardı.

Özcan, "Aşının etkili olmaya başlaması ve kısıtlamaların gerilemesiyle Çin'e olan ihracatımızda ciddi bir artış söz konusu. Ağustos ve eylül ayında yaklaşık 1500 tonluk ihracat gerçekleştirdik. Çin'e 'naturel' olarak adlandırılan gün kurusu kayısı ihraç ediyoruz. Naturel kayısımız Çin'deki raflarda tüketicinin damak tadını etkiliyor. Önemli bir tüketim söz konusu. Aşı insan hayatında etkili olmaya devam ettiği sürece, salgın kısıtlamaları kalktıkça Çin ve diğer ülkelere olan ihracatta ciddi artış bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İhracat ürünlerinde istikrarın çok önemli olduğuna işaret eden Özcan, "Piyasaların ciddi anlamda istikrara ihtiyacı var. Bu istikrarı bozmamaya dikkat edeceğiz." dedi.

Kuru kayısı ihracatı 9 ayda 225 milyon doları aştı

Kuru kayısı ihracatı 9 ayda 225 milyon doları aştı

Kuru kayısı ihracatı 9 ayda 225 milyon doları aştı

Kuru kayısı ihracatı 9 ayda 225 milyon doları aştı

Kuru kayısı ihracatı 9 ayda 225 milyon doları aştı
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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