EKONOMİ KİTAPLIĞI-Duayen bankacıdan "Gençlere Mektuplar"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EKONOMİ KİTAPLIĞI-Duayen bankacıdan "Gençlere Mektuplar"

19.10.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:49
EKONOMİ KİTAPLIĞI-Duayen bankacıdan

Türkiye'nin önde gelen bankacılarından Bülent Şenver'in, uzun kariyerinde öğrendikleriyle birlikte, Ali Koç'tan Betül Mardin'e, Güler Sabancı'dan Muhtar Kent'e başarılı 78 insanın deneyim ve önerilerini bir araya getirdiği "Gençlere Mektuplar" adlı kitabı, Mundi'den yayınlandı.

Türkiye'nin önde gelen bankacılarından Bülent Şenver'in, uzun kariyerinde öğrendikleriyle birlikte, Ali Koç'tan Betül Mardin'e, Güler Sabancı'dan Muhtar Kent'e başarılı 78 insanın deneyim ve önerilerini bir araya getirdiği "Gençlere Mektuplar" adlı kitabı, Mundi'den yayınlandı.

"Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın" diyen Bülent Şenver, kitap ile ilgili şöyle dedi: "Hayatta kazanılan her tecrübenin bir bedeli oluyor. Bedel ödemeden başarı kazanmak mümkün olmuyor. Kırk yıllık iş hayatımda elde ettiğim tecrübelerimi bu kitapta paylaştım. Gençlere değişik başarıların ipuçlarını vermek ve farklı insanların tecrübelerini onlarla paylaşmak için tanıdığım 78 diğer başarılı insanın tavsiyelerini de bu kitabın içine koydum. Kitap yayınlandıktan bir gün sonra bana gençler için tavsiyelerini gönderen iyi insan Jak Kamhi'nin vefat haberini aldım. Onun için imzaladığım kitabı kendisine veremedim. Kitabın içinde öğütleri yer alan ve bizimle olmayan tüm diğer değerli kişilerin mekanı cennet olsun. Onlara ayırılan sayfalardaki satırlar okundukça ruhları şad olsun." (Fotoğraflı)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan İlham Aliyev Sergey Lavrov Mustafa Akıncı
Magazin Seda Sayan Binnur Kaya Yasmin Erbil Erdem Tepegöz
Spor Samatta Ozan Tufan Ozan Kabak Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EKONOMİ KİTAPLIĞI-Duayen bankacıdan "Gençlere Mektuplar" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 16:07:26. #1.14#
title