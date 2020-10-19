EKONOMİ KİTAPLIĞI-Duayen bankacıdan "Gençlere Mektuplar"

Türkiye'nin önde gelen bankacılarından Bülent Şenver'in, uzun kariyerinde öğrendikleriyle birlikte, Ali Koç'tan Betül Mardin'e, Güler Sabancı'dan Muhtar Kent'e başarılı 78 insanın deneyim ve önerilerini bir araya getirdiği "Gençlere Mektuplar" adlı kitabı, Mundi'den yayınlandı.

Türkiye'nin önde gelen bankacılarından Bülent Şenver'in, uzun kariyerinde öğrendikleriyle birlikte, Ali Koç'tan Betül Mardin'e, Güler Sabancı'dan Muhtar Kent'e başarılı 78 insanın deneyim ve önerilerini bir araya getirdiği "Gençlere Mektuplar" adlı kitabı, Mundi'den yayınlandı.

"Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın" diyen Bülent Şenver, kitap ile ilgili şöyle dedi: "Hayatta kazanılan her tecrübenin bir bedeli oluyor. Bedel ödemeden başarı kazanmak mümkün olmuyor. Kırk yıllık iş hayatımda elde ettiğim tecrübelerimi bu kitapta paylaştım. Gençlere değişik başarıların ipuçlarını vermek ve farklı insanların tecrübelerini onlarla paylaşmak için tanıdığım 78 diğer başarılı insanın tavsiyelerini de bu kitabın içine koydum. Kitap yayınlandıktan bir gün sonra bana gençler için tavsiyelerini gönderen iyi insan Jak Kamhi'nin vefat haberini aldım. Onun için imzaladığım kitabı kendisine veremedim. Kitabın içinde öğütleri yer alan ve bizimle olmayan tüm diğer değerli kişilerin mekanı cennet olsun. Onlara ayırılan sayfalardaki satırlar okundukça ruhları şad olsun." (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı