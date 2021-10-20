KESO çırak sorununun çözümü için kısa film hazırladı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Esnaf Ve Sanatkarlar Odası (KESO) iş alanlarında günümüzün en büyük problemi olan çırak sorununa el attı. Birçok meslekte çırak bulmada sıkıntı çeken esnaflara ve meslek eğitim merkezine destek sağlamak amacıyla çıraklık ile ilgili bir kısa film çekti.

Esnaf ve sanatkarın en büyük sıkıntılarının başında gelen çırak sorununu çözmek ve soruna dikkat çekmek amacıyla Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası uzun süredir çeşitli çalışmalar yapmaktaydı. KESO son olarak hazırladığı kısa bir filmle çıraklık eğitimini özendirici ve açıklayıcı bir çalışmaya imza attı. Çıraklığın da önemli bir eğitim olduğunu belirten KESO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım, bugün üniversite mezunu olup iş arayan çok sayıda kişi olmasına rağmen, çıraklık eğitimini tamamlayıp iş arayan veya işsiz kimsenin olmadığını ve bu eğitimi bitirenlerin aynı zamanda lise diploması aldığını hatırlattı.

KESO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım konuyla ilgili açıklamasında "Esnaflarımız çırak bulmakta sıkıntı yaşıyor, bununla birlikte çırak yetişmeyince dolaylı olarak birkaç yıl içinde kalfa çok değil önümüzdeki on yıl içerisinde de işin ehli usta bulamaz duruma geleceğiz. Bu yüzden çıraklığa olan ilgiyi arttırmak için böyle bir proje geliştirdik. Aileler çektiğimiz bu kısa filmde tüm soruların cevaplarını hem bulacaklar hem de çıraklığın ileriye dönük birçok mesleğe alt yapı hazırladığını göreceklerdir" dedi.

Bazı çıraklarında oynadığı KESO'nun kısa filminde yönetmenliği aynı zamanda oyunculuk yapan Mustafa Şahbaz üstlenirken, bir dönem Aşkı Memnu dizisinde Katya rolüyle hafızalarda yer eden Ufuk Kaplan da oyunculuğu ile katkı sağlayacağı belirtildi. - AYDIN