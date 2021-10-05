Kaya: 'Kooperatifimizin kimseye borcu yok, 4 milyon lira paramız var' - Haberler Ekonomi
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Kaya: "Kooperatifimizin kimseye borcu yok, 4 milyon lira paramız var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kaya:

Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Aladdin Kaya, göreve seçilmesinin ardından geçen 18 ayda yaptıkları hizmetleri anlatarak, "Kimseye borcumuz yok, 4 milyon lira paramız var" dedi.

EDİRNE (İHA) - Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Aladdin Kaya, göreve seçilmesinin ardından geçen 18 ayda yaptıkları hizmetleri anlatarak, "Kimseye borcumuz yok, 4 milyon lira paramız var" dedi.

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Kaya, Edirne'nin İpsala ilçesinde bir restoranda toplantıda kooperatiflerinin yaptığı hizmetleri anlattı. Yönetim Kurulu üyelerim ile birlikte çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Kaya, kooperatiflerinin sulanabilir 65 bin dekarlık alana sahip olduğunu, ağırlıkla pirinç kavun ayçiçeği silajlık mısır karpuz ve buğday ekildiğini belirtti. Kaya, şunları söyledi:

"Balabanköy ve Altınyazı pompa istasyonumuz atıl durumdaydı onları yeniledik. 8 kilometrelik kanal deforme olmuş, onları tekrar yeniledik. Meriç nehrinin kış aylarında akan suyunu altın yazı barajımıza gönderdik. Yaz aylarında üreticimiz çeltik ekiminde mağdur olmaması için suyumuzu da kış aylarında barajımızda biriktirmekteyiz. Zaman zaman Meriç nehrinin debisi düştüğünde, Altınyazı barajımıza kış aylarında biriktirdiğimiz suyu yazın üreticimize gönderiyoruz."

"14 milyon metreküp suyu barajımızda depoladık"

Sürekli sahada olduklarını söyleyen Başkan Kaya, "14 milyon metreküp suyu barajımızda depoladık. 2021 yılı ekiliş 50 bin dekara kadar çıkardık. Gerekli olan yerlere 11 tane pompa koyduk, elektrik tesisatı yeniledik. Ergene nehrinden suyu üreticimize ulaştırdık. Kooperatifimize 1 adet uzun bomlu kepçe 1 adet personelimize pikap, 2 adet su takibi yapan personele motosiklet aldık. Aldığımız 1 adet arsaya kooperatifimize yakışır bir bina yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Kooperatifimizin kimseye borcu yok, 4 milyon lira paramız var"

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Kaya, "Kooperatifimizin hiç kimseye borcu yok. Bankada 4 milyon TL nakit paramız var. Kooperatifimizde çalın 15 personelimizin maaşları günü günü ne yatıyor. hiç kimseyi mağdur etmiyoruz. Yönetim kurulu üyelerim ile birlikte sürekli sahadayız onlara teşekkür ediyorum, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için şimdi hasad zamani en kısa zamanda Merih nehrinden Altınyazı barajımıza 4 aktarma su göndermeye başlayacağız " diye konuştu. - EDİRNE

Kaya: Kooperatifimizin kimseye borcu yok, 4 milyon lira paramız var

Kaya: Kooperatifimizin kimseye borcu yok, 4 milyon lira paramız var

Kaya: Kooperatifimizin kimseye borcu yok, 4 milyon lira paramız var

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kaya: 'Kooperatifimizin kimseye borcu yok, 4 milyon lira paramız var' - Haberler Ekonomi
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