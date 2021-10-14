Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,56 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,55 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,56 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,55 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,111492
|3,05
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,881980
|2,56
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044740
|2,55
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,058642
|2,53
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,022746
|2,30
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,051600
|2,01
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,215109
|1,88
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,021413
|1,73
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,989557
|1,53
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,823621
|1,51
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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