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Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,56 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,55 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,56 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,55 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1114923,05
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8819802,56
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0447402,55
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0586422,53
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0227462,30
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0516002,01
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,2151091,88
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,0214131,73
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9895571,53
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,8236211,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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