Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,56 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,55 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: