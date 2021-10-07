"Karakuz Demir Madeni Sahası"nın özelleştirme ihalesi sonucu onaylandı

MALATYA (AA) - Sümer Holding AŞ'ye ait Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki "Karakuz Demir Madeni Sahası" için gerçekleştirilen ihale sonucu, işletme hakkının 346 milyon lira bedelle D Minarel ve Madencilik AŞ'ye verilmesi onaylandı.

Özelleştirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) İhale Komisyonunca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan ruhsat hukuku Sümer Holding AŞ'ye ait Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki 7 bin 377 hektar, işletme izin alanı 83,58 hektar olan "Karakuz Demir Madeni Sahası" için gerçekleştirilen ihale sonucu, işletme hakkının 346 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren D Minarel ve Madencilik AŞ'ye tanınması kararlaştırıldı.

D Minarel ve Madencilik AŞ'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptali uygun bulundu.

ÖİB İhale Komisyonunca, mülkiyeti Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 22 bin 392 metrekare yüzölçümlü taşınmazın yapılan ihale sonucu 62 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Haci Koyun'a satılması onaylandı.

Ayrıca, Kayapınar'da aynı metrekaredeki diğer taşınmazın da 62 milyon 300 bin lira karşılığı 5A Gayrimenkul İnşaat Otomotiv Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına onay verildi.

Mülkiyeti Sümer Holding AŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 1000'er metrekare yüzölçümlü 4 taşınmazın bir bütün halinde, "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi sonucunda 17 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Hacı Abdullah Şenerler Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışına onay çıktı.