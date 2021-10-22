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Isparta'da bin 3 kayıt dışı istihdam tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Isparta'da bin 3 kayıt dışı istihdam tespit edildi

Türkiye'nin ekonomide en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışı istihdam için Isparta'da da kayıt dışı istihdamın önlenmesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu Isparta İl Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor.

ISPARTA (İHA) - Türkiye'nin ekonomide en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışı istihdam için Isparta'da da kayıt dışı istihdamın önlenmesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu Isparta İl Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor. Kurumun yaptığı denetimlerde 2021 yılında bin 3 kişinin kayıt dışı istihdam edildiği ortaya çıktı.

Kayıt dışı istihdam, Türkiye'nin önemli sorunlarından biri. Hem işçiye hem de işverene büyük zarar veren kayıt dışı istihdam, devletin ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da kayıt dışı istihdamın önlenmesi adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm yurt genelinde olduğu gibi Isparta'da da kayıt dışı istihdamın önlenmesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan çalışmaları İl Müdürü Hüseyin Karagöz anlattı. Kayıt dışı istihdam konusunda cezalandırıcı değil, rehberlik anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen SGK Isparta İl Müdürü Karagöz, "Kurum olarak kayıt dışı istihdam denetimlerimiz yılbaşına kadar sürecek" dedi. SGK'nın 2021 yılının ilk 10 ayında Isparta'da yaptığı denetimlerde bin 3 kişinin kayıt dışı istihdam edildiği tespit edildi. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere idari para cezası kesildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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