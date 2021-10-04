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İlaç geliştirme şirketi ile BDU arasında iş birliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İlaç geliştirme şirketi ile BDU arasında iş birliği

İlaç geliştirme ve madencilik alanında faaliyetler yürüten Hollanda merkezli Spektral Holding, geçtiğimiz aylarda idari verimlilik optimizasyonu konusunda atama yetkilerini devrettiği Mas İlaç Yatırım A.

İlaç geliştirme ve madencilik alanında faaliyetler yürüten Hollanda merkezli Spektral Holding, geçtiğimiz aylarda idari verimlilik optimizasyonu konusunda atama yetkilerini devrettiği Mas İlaç Yatırım A.Ş onayıyla görüşmeye başladığı Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği  (BDU) ile mutabakat sağladığını duyurdu.

Hem Spektral Holding hem de holdinge teknik idari personel atama konusunda tek yetkili tüzel kişilik olan Mas İlaç Yatırım A.Ş.'ye kapsamlı bir iş planı hazırladıklarını belirten BDU başkanı Musa Karademir, şirketin sahip olduğu yüksek değerlere sahip teknik menkulleri kısa sürede dinamik gelir üreten aktif varlıklara çevireceklerini belirtti.

"ÜRETİM, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİN ANAHTARI"

İthalata dayanmayan ihracatın ve bunun temelini oluşturan yüzde 100 yerli üretimin tesis edilmesinin ekonomik bağımsızlığın ve sürdürülebilir bir sistemin gerekliliği olduğunu belirten Musa Karademir, holding yönetiminde kendisiyle beraber Musa Soysal, Nalan Özkan, Murat Tunay ve Halis Yılmaz gibi BDU yönetiminde de bulunan bir ekibin de görev alacağını belirtti. İlgili idari liste ve iş akışı izahnamesinin Spektral Holding Eş başkanları Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil'e de sunulduğunu belirten Karademir, "Holding bünyesinde bulunan bu stratejik varlıkların özellikle Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinin altyapı projelerine menkul teminat olarak sunulması öncelikli projelerimizden" dedi.


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