İBB'den plaka ağalığını sona erdirecek hamle! İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kısa bir süre önce "İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İbb kazanacak! Gözünüz bizde olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Dev metropolün taksi sorununa çözüm arayışlarında UKOME'den yanıt alamayan İBB, taksi plakalarını denetlemek için yeni adım atmaya karar verdi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da dün yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın (bugün) hayata geçiyor. Ticari plaka sahipleri için İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor. Rantı engelleyecek, hizmet kalitesini artıracak bu uygulama şehrimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

SATIŞ İŞLERMLERİNDE MESLEK ŞARTI ARANACAK

86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde "meslek" şartı aranacak.

GEÇİM KAYNAĞININ ŞOFÖRLÜK OLDUĞUNU İSPATLAMASI GEREKECEK

Mevcut taksi plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, alıcının daşoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olmasına bakılacak.Buna göre alıcının tek geçim kaynağının "şoförlük" olduğunu ispatlaması gerekiyor. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında, beyanında şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belgelemesi gerekecek. Bu belgelerde de ilgili resmi kurum onayı aranacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında; İBB'ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait e-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekod/barkod ile doğrulanabilecek şekilde "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması", "SGK'ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması", "Araçlarım Sorgulaması" talep edilecek. İlgili belgelerle doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edilecek.

ORTAKLIK DÖNEMİ SONA ERECEK

Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkıyor. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak. Ticari plakaların yüzde 1-2 gibi hisseler veya 1/16'ya kadar (Bijon hisse adı altında) satılması nedeniyle, (daha önce hisseli halde satılan plakanın hisseli şeklinde satışı dâhil) olup yalnızca hissedarlar arası yüzde 100 hisse tamamlamaya yönelik satışlar yapılabilecek.

KOMİSYON KURULACAK

Mevcutta taksi, taksi dolmuş veya minibüs plaka sahiplerinin şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak. Bu komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.

UKOME'DE 5000 TAKSİ TALEBİ

Her ay gerçekleşen ve bu ay 28 Ekim'de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB'nin daha önce de sunduğu İstanbul'a 5000 taksi talebi yine gündeme gelecek. Hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME'de daha önce 9 kez reddedilen teklif 10'uncu kez oylamaya sunulacak.

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