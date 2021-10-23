Hulusi Akar: F-16'larla ilgili teknik çalışmalar başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son günlerin gündem konusu olan F-16'larla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Akar "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

"İTTİFAKLAR ARANMASI NATO'YA VE İLİŞKİLERE ZARAR VERİR"

"Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." diyen Akar, açıklamalarına şöyle devam etti: "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar."

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