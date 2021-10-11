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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, DEİK Başkanı Olpak ve beraberindeki heyeti kabul etti

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, DEİK Başkanı Olpak ve beraberindeki heyeti kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile verimli bir istişare toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile verimli bir istişare toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul'da bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Elvan, "Verimli bir istişare toplantısı oldu. Sayın Olpak ve DEİK Yönetim Kurulu Üyelerine görüş ve önerileri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri
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