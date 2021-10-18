Getir, hizmet verdiği ülke sayısını Portekiz ile 8'e çıkardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Getir, hizmet verdiği ülke sayısını Portekiz ile 8'e çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Getir, hizmet verdiği ülke sayısını Portekiz ile 8'e çıkardı

Sene başından bu yana Avrupa'daki büyümesini sürdüren Getir, hizmet verdiği ülkeler arasına Portekiz'i de ekledi.

Sene başından bu yana Avrupa'daki büyümesini sürdüren Getir, hizmet verdiği ülkeler arasına Portekiz'i de ekledi.

Getir, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu sene başında İngiltere ile Avrupa pazarına adım attıktan sonra kısa bir süre içinde Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'ya giriş yapan Getir'in son durağı Portekiz oldu. İlk olarak Lizbon'da hizmet vermeye başlayacak olan şirketin hizmet verdiği ülke sayısı da böylece 8'e ulaştı.

Londra'dan Amsterdam'a, Berlin'den Paris'e, Milano'dan Barselona'ya kadar Avrupa'nın en büyük şehirlerinde operasyonunu sürdüren şirket, şimdi de Lizbon sokaklarında hizmet verecek. Bu yıl sonuna kadar ABD pazarına girmeye hazırlanan şirket, böylece toplamda 9 ülkede faaliyete geçmiş olacak.

(İHA)

Getir, hizmet verdiği ülke sayısını Portekiz ile 8'e çıkardı

Getir, hizmet verdiği ülke sayısını Portekiz ile 8'e çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk.'

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title