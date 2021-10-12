Gaziantep'te kentin geleceği 'Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, Hürriyet Gazetesi tarafından ' Ekonomi Zirvesi' düzenlendi. Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte iş yapma kültürünün yüksek olduğunu ve 5 organize sanayi bölgesinde 240 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Bir otelde düzenlenen 'Gaziantep Ekonomi Zirvesi'ne, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Hürriyet Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'in katıldığı panelde moderatörlüğü Hürriyet Ekonomi Yazarı Noyan Doğan yaptı, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök, GAİB Başkanı Fikret Kileci ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel konuşmacı olarak yer aldı. Gaziantep ekonomisinin ve yatırımların ele alındığı panelde, şehirde yapılan yatırımlar ve gelecek beklentileri değerlendirilerek, bölgedeki ekonomik koşullar ve geliştirilmesi gereken noktalar masaya yatırıldı.

Panel, oturumların arasında soru- cevap bölümünün de gerçekleştirilmesinin ardından katılımcılara plaket verilmesiyle sona erdi.