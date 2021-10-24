Dünya Food, Akhisar'da "erken hasat" şenliği düzenledi - Haberler Ekonomi
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Dünya Food, Akhisar'da "erken hasat" şenliği düzenledi

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Dünya Food, Akhisar'da

Dünya Food firması, zeytinciliğiyle ünlü Manisa'nın Akhisar ilçesinde "2021 Assos Erken Hasat Günü Etkinliği" gerçekleştirdi.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Dünya Food firması, zeytinciliğiyle ünlü Manisa'nın Akhisar ilçesinde "2021 Assos Erken Hasat Günü Etkinliği" gerçekleştirdi.

Etkinliğe, dünyandan ve Türkiye'den tadım uzmanlarının yanı sıra farklı ülkelerden zeytinyağı ithalatçıları katıldı.

Zeytin fidanı dikimi ve hasadıyla devam eden etkinlikte, toplanan zeytinler sepetlere doldurulup sıkım için zeytinağı fabrikasına götürüldü. Katılımcılar, zeytinin yağa yolculuğuna tanıklık etme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılanlar, Soma ilçesinde bulunan1652 yıllık anıt zeytin ağacını da ziyaret etti.

Dünya Food Yönetim Kurulu Başkanı Keskin Keskinoğlu, Assosgurme markasıyla ürettikleri zeytinyağının dünya sofralarında yer aldığını söyledi.

Gerçekleşen tadım etkinliğinin de çok verimli ve renkli geçtiğini belirten Keskinoğlu, "Amacımız burada bir araya gelmek ve zeytinin yolculuğuna şahit olmaktı. Bunu başardık. Ayrıca hem Türkiye'den hem de dünyanın önde gelen tadım uzmanları yağımıza tam not verdi. Bu da bizi ayrıca memnun etti. Türkiye'de üretilen zeytinyağını hak ettiği yere ulaştırarak hem üreticimize hem de ülke ekonomimize katkı sunmak için yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Dünya Food, Akhisar'da erken hasat şenliği düzenledi

Dünya Food, Akhisar'da erken hasat şenliği düzenledi

Dünya Food, Akhisar'da erken hasat şenliği düzenledi

Dünya Food, Akhisar'da erken hasat şenliği düzenledi

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri
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