DAİB 2020 yılı toplam ihracatını şimdiden geçti

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği'nin 10 aylık ihracatı 2 milyar 68 milyon doları geçti.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, 2020 yılında ulaşılan toplam ihracatın 26 Ekim 2021 dün itibariyle geride bırakıldığını söyleyerek güncel ihracat verilerine dair değerlendirmede bulundu.

Pandeminin getirmiş olduğu zor koşullar her ne kadar ihracatı, lojistiği, hammadde temini vb. çok zorlaştırsa da, ülke genelinde olduğu gibi Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak son 2 yılda ihracatımız oldukça iyi bir performans yakalayarak, 2020 yılında başlayan güçlü ihracat artışımızı 2021 yılında da devam ettirdiklerini kaydeden Ethem Tanrıver, "Son 12 aylık veriler baz alındığında, 2020 yılı Ekim ayı ile 2021 yılı Ekim ayı arasında, Birlik ihracatımızın yaklaşık %32 artışla 2,5 milyar $'a ulaştığını görüyoruz. Ekim ayı bitmeden ulaştığımız ihracat rakamlarımızla birlikte, güçlü ihracat hedeflerimize emin adımlarla yürüdüğümüzü bir kez daha görüyoruz" diye konuştu.

2020 yılı toplam ihracatına 10 ayda ulaştık

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Önemle vurgulamak istediğim bir diğer nokta ise, 2020'nin tamamında ulaştığımız toplam ihracata yılın bitmesine henüz 2 ay kala ulaşmış olmamız. 2020 yılının tamamında 2 milyar 068 milyon $ değerinde ihracata imza atmıştık. 27 ekim itibariyle Birlik olarak ihracatımız bu rakamı geçti. Bu noktada, yıl başında da 2021 yılı için 2,5 milyar $'lık bir ihracat hedefi koymuştuk. İnşallah yıl bitmeden bu hedefimize de ulaşıp, aşmış olacağız. Bu bağlamda, daha yüksek ihracat hedeflerimize birlikte yürüdüğümüz tüm ihracatçılarımıza bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar dolayısıyla kutluyor, tüm zorluklara rağmen 2020 ve 2021'i rekorlarla taçlandıran tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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