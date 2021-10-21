Coğrafi işaret tescilli "Geyikli zeytinyağı"nın İngiltere'ye ihracatı başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde yetişen zeytinlerden üretilen ve geçen mart ayında coğrafi işaret tescili yapılan "Geyikli zeytinyağı", İngiltere'ye ihraç edildi.

Beldede üretim yapan Mücahit Dalgıç, İngiltere'ye 25 ton zeytinyağı gönderdi.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, verimli topraklara sahip beldenin, bölgenin zeytin ve zeytinyağında önemli ve değerli bir üretim merkezi olduğunu söyledi.

Üreticilerin kaliteli ürünlerini yurt içi ve dışında doğru pazarlama girişimleri ile değerlendirmesinin önemine dikkati çeken Oruçoğlu, "İngiltere'ye yapılan ihracat bunun en önemli örneklerinden biridir. Yöre üreticilerimiz her geçen yıl daha kaliteli ürün elde etmede önemli başarılar sağlamaktadır. Sadece Avrupa değil, birçok dünya ülkesine yapılan ihracat, gurur kaynağımızdır." dedi.

Zeytinyağı üreticisi Mücahit Dalgıç da ihracat sürecindeki yolculuğun 8 ay önce başladığını bildirdi.

Alıcı firmanın titizlikle kendilerini araştırdıklarını ve güvenli bulduktan sonra sürecin hızlandığını dile getiren Dalgıç, her ay bu firmaya 25 ton ürün göndereceklerini aktardı.

Geyikli zeytinyağının kalitesine değinen Dalgıç, "Halkımız güvenle bu yağı tüketmeli. Geyikli'de 8-10 civarında bu işi ciddiyetle yapan üretici firma var. Hepsi birbirini çok çok iyi tanıyor. Bizim bölgemizde kesinlikle sahte zeytinyağı üretilemez. Zaten bu niyette olan firmaları biz içimizde kesinlikle barındırmayız. Halkımızı Geyikli'ye zeytinyağını satmaya değil tatmaya davet ediyorum." diye konuştu.