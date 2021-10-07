Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, 'Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi'nden yararlanan çiftçileri bahçelerinde ziyaret etti.

VAN (İHA) - Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ' Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi'nden yararlanan çiftçileri bahçelerinde ziyaret etti.

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Raci Selçuk ve teknik ekibi ile birlikte tarafından ilçede 'Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi Projesi'nden yararlanan çiftçileri bahçelerinde ziyaret etti. 5 ayrı mahalleye 10'ar dönümden toplamda 50 dekar alanda yüzde 70 Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, yüzde 30'u ise çiftçi katkısı olan arazilerde; proje kapsamında, kapama ceviz bahçesi, çevre tel örgü ve direkler ile kapama damla sulama sistemi ve fidan dikimi yapıldı.

Cevaz fidanı dikilen bahçeleri ziyaret eden Kaymakam Akbulut, "Geçtiğimiz ay Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen ve ilçemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan cevizin daha kaliteli, verimli ve gelişmesi için, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan projemizin uygulandığı bahçelerde inceleme yaptık. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzdeki teknik personellerimiz tarafından projenin ilk aşamasından son aşamasına kadar her türlü aşama sürekli olarak takip edilecek. İlçemizdeki cevizciliğin gelişmesi için bundan sonra da gereken her türlü destek sağlanacaktır" dedi. - VAN

Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor

Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor

Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor

Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor

Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor

Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Fatih Terim Kim Min-jae Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çatak'ta kapama ceviz bahçeleri kuruluyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:39:45. #1.17#