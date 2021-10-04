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Çam balının merkezinde sıfır rekolte

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Ekonomi

Çam balının merkezinde sıfır rekolte Dünya çam balı üretiminin merkezi Muğla, kuraklık, iklim değişikliği ve orman yangınları sonrası 2021 yılı çam balı üretimini sıfır rekolte ile kapattı Dünya çam balının yüzde 90'ı, Türkiye çam balının ise yüzde 78'ini karşılayan Muğla'da ilk defa çam...

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Çam balının merkezinde sıfır rekolte

Dünya çam balı üretiminin merkezi Muğla, kuraklık, iklim değişikliği ve orman yangınları sonrası 2021 yılı çam balı üretimini sıfır rekolte ile kapattı

MUĞLA - Dünya çam balının yüzde 90'ı, Türkiye çam balının ise yüzde 78'ini karşılayan Muğla'da ilk defa çam balı üretimi yapılamadı. Yıllık 20 bin tona yakın çam balı üretiminin gerçekleştiği Muğla'da son iki yıldır devam eden rekolte düşüklüğü bu yıl dibe vurdu.

Çam balı üretiminin merkezi konumundaki Muğla'da üretim yapılamamasının en büyük nedeni küresel iklim ve kuraklık gösterilirken, çam balı üretiminin yoğun olduğu Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yaz aylarında çıkan orman yangınları da bal ormanı sahalarının daralmasına neden oldu.

3,5 milyon kovan konaklıyordu

Normal çam balı üretimi yapılan yıllarda Muğla'nın yerli üreticisi ile diğer illerden gelen arıcılarla birlikte toplam Türkiye'nin toplam 8,5 milyon arı kovanı varlığında 3,5 milyonu Muğla bölgesinde çam balı üretimi için konaklıyordu. Muğla'nın çeşitli ilçelerinde oluşturulan 'Bal Ormanı' bölgelerinde konaklayan gezgin aracılar bu yıl Muğla'ya hiç gelmedi.

Çamlarda Basra oluşmadı

Ağustos ayı başına kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde çiçek balı üretimi için giden Muğla'nın yerli bal üreticilerinden bal ormanlarının yangınlarda zarar görmesi nedeniyle çoğunluğunun geri dönmedi, dönenler de bal üretimi yapamadı. Basralı çam ağaçlarındaki böceklerin bal üretimi için gereken iklimin oluşmaması nedeniyle arılar bal üretimi yapamadı.

"Çam balı hiç yok"

Bir aydır yangından zarar görmeyen tek bölge olan Menteşe'nin Kıran bölgesinde bulunduğunu belirten Köyceğizli 40 yıllık bal üreticisi İlyas Kara, "Bu sene ve geçen yıl çok büyük zarara uğradık. Bal fiyatları kötü, zaten bu sene bal olmaz. Çam balı hiç yok. Diğer illerde yaptığımız kır ballarından biraz bal alacağız. Bu sezonu kapattık. Bundan sonra bal olmaz artık. Yağmur olmaması sebebiyle, kurak giden havalar ve her gün rüzgar esiyor ve rüzgar balın verimini yok ediyor. Hava muhalefeti nedeniyle bu sezon bal yok" dedi.

"Var sezonda 300 kamyon gelirdi"

Muğla bölgesine Ağustos ayı başından itibaren diğer illerden gezginci arıcıların çam balı üretimi için geldiğini, bu yıl diğer illerden hiç arıcı gelmediğini belirten İlyas Kara, "Çamda bal yokken insanlar buraya niye gelsin. Havanın sıcak olması değil, kurak olması bizi etkiliyor. Bal yok. Kimse de gelmedi. Varsa bile Kıran bölgesinde 10 kamyon ancak vardı. Eskiden bu bölgeye 300 kamyon arıcı gelirdi" dedi.

Çam balının merkezinde sıfır rekolte

Çam balının merkezinde sıfır rekolte

Çam balının merkezinde sıfır rekolte

Çam balının merkezinde sıfır rekolte

Çam balının merkezinde sıfır rekolte

Çam balının merkezinde sıfır rekolte

Çam balının merkezinde sıfır rekolte
İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Ekonomi Haberleri
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