Bursa'nın atıl toprakları 'süper meyve aronya' ile değerlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'nın atıl toprakları "süper meyve aronya" ile değerlenecek

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa'da Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan projeyle "süper meyve" olarak anılan ve yüksek kazanç sağlayan aronyanın üretim alanı genişliyor.

BURSA (AA) - Bursa'da Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan projeyle "süper meyve" olarak anılan ve yüksek kazanç sağlayan aronyanın üretim alanı genişliyor.

Ülke tarımına önemli katkı sunan Bursa'da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde uzun yıllar atıl kalan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması için Bakanlığın "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere aronya fidanları dağıtılıyor.

Bursa genelinde 365 dekar olan aronya üretim sahası son yapılan fidan dağıtımlarıyla 437 dekara yükseltildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, Bursa'nın tarım alanı büyüklüğü bakımından ülkede 34. sırada yer almasına rağmen tarımsal üretim değeri açısından 11. sırada bulunduğunu anlattı.

Aygül, kent genelinde katma değerli üretim yapılması için çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda son olarak 55 çiftçiye 16 bin 200 aronya fidanı dağıttıklarını kaydetti.

Sağlık için önemli meyve olan, aynı zamanda tıbbı ve aromatik özellikleri bulunan aronyanın Bursa'da yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Aygül, şöyle devam etti:

"Bu ürünlerin geleceğe yönelik tüketiminin de artacağı düşüncesiyle çiftçilerimiz iyi bir kazanç sağlayacaktır. Çiftçilerimizi aronya fidanlarıyla buluşturduk. Projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Aronya renk yönünden iyi bir renklendirici olduğu için gıda sektöründe kullanılabiliyor. Kalp-damar hastalıklarına karşı olumlu etkilerinin olduğu biliniyor. Tıpta kullanılıyor, antioksidan özelliği mevcut. Bu özelliklerinden dolayı aronyanın geleceğinin iyi olacağını bekliyoruz."

"Çiftçilerimizin bu tarz ürünlere yönelmelerinde yarar var"

Aygül, aronyanın Türkiye'de yeni yeni üretilmeye başlandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda en iyi üretim yine Bursa'da il genelinde halihazırda 365 dekarlık alanda aronya üretiliyor. Bu yıl da 172 ton rekolte bekleniyor. İnşallah çiftçilerimiz bu fidanları diktiğinde 3. yıldan itibaren dekar başına bin kilogram ürün alabilecek. Şu andaki fiyatlarla dekar başına 30-40 bin lira gelir elde etmeleri mümkün. Ekonomik olarak da kazançlı bir ürün. Çiftçilerimizin bu tarz ürünlere yönelmelerinde yarar var.

Bursa'nın atıl toprakları süper meyve aronya ile değerlenecek

Bursa'nın atıl toprakları süper meyve aronya ile değerlenecek

Bursa'nın atıl toprakları süper meyve aronya ile değerlenecek

Bursa'nın atıl toprakları
AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda konuştu: (1)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda konuştu: (1)

 ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek

ABD, 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek

 ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım'dan itibaren açacağını duyurdu.

ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım'dan itibaren açacağını duyurdu.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Zeynep Bastık Işıl Sergen Derya Yanık
Spor Stefan Kuntz Şans Oyunları
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'nın atıl toprakları 'süper meyve aronya' ile değerlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 11:53:02. #1.13#