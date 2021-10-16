Bursa'nın atıl toprakları

BURSA (AA) - Bursa'da Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan projeyle "süper meyve" olarak anılan ve yüksek kazanç sağlayan aronyanın üretim alanı genişliyor.

Ülke tarımına önemli katkı sunan Bursa'da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde uzun yıllar atıl kalan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması için Bakanlığın "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere aronya fidanları dağıtılıyor.

Bursa genelinde 365 dekar olan aronya üretim sahası son yapılan fidan dağıtımlarıyla 437 dekara yükseltildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, Bursa'nın tarım alanı büyüklüğü bakımından ülkede 34. sırada yer almasına rağmen tarımsal üretim değeri açısından 11. sırada bulunduğunu anlattı.

Aygül, kent genelinde katma değerli üretim yapılması için çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda son olarak 55 çiftçiye 16 bin 200 aronya fidanı dağıttıklarını kaydetti.

Sağlık için önemli meyve olan, aynı zamanda tıbbı ve aromatik özellikleri bulunan aronyanın Bursa'da yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Aygül, şöyle devam etti:

"Bu ürünlerin geleceğe yönelik tüketiminin de artacağı düşüncesiyle çiftçilerimiz iyi bir kazanç sağlayacaktır. Çiftçilerimizi aronya fidanlarıyla buluşturduk. Projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Aronya renk yönünden iyi bir renklendirici olduğu için gıda sektöründe kullanılabiliyor. Kalp-damar hastalıklarına karşı olumlu etkilerinin olduğu biliniyor. Tıpta kullanılıyor, antioksidan özelliği mevcut. Bu özelliklerinden dolayı aronyanın geleceğinin iyi olacağını bekliyoruz."

"Çiftçilerimizin bu tarz ürünlere yönelmelerinde yarar var"

Aygül, aronyanın Türkiye'de yeni yeni üretilmeye başlandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda en iyi üretim yine Bursa'da il genelinde halihazırda 365 dekarlık alanda aronya üretiliyor. Bu yıl da 172 ton rekolte bekleniyor. İnşallah çiftçilerimiz bu fidanları diktiğinde 3. yıldan itibaren dekar başına bin kilogram ürün alabilecek. Şu andaki fiyatlarla dekar başına 30-40 bin lira gelir elde etmeleri mümkün. Ekonomik olarak da kazançlı bir ürün. Çiftçilerimizin bu tarz ürünlere yönelmelerinde yarar var.