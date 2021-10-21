Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|5,26
|-25,93
|İş Bankası (C)
|5,34
|0,00
|-21,39
|İş Bankası (Kur.)
|347.999,90
|-4,66
|-8,42
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,68
|-23,06
|İş Girişim
|7,83
|0,64
|-58,68
|İş GMYO
|1,88
|1,08
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|14,08
|1,73
|-15,17
|İş Yat. Ort.
|2,67
|0,75
|-20,61
|İşbir Holding
|57,75
|-1,28
|7,59
|Işık Plastik
|6,13
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|-1,03
|-15,79
|İttifak Holding
|1,24
|2,48
|-44,39
|İz Hayvancılık Tarım
|24,00
|1,18
|33,33
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|0,00
|-31,71
|İzmir Fırça
|6,02
|-0,82
|8,27
|Jantsa Jant Sanayi
|55,40
|0,36
|33,66
|Kafein Yazılım
|19,80
|0,35
|-7,22
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,91
|-0,07
|Kaplamin
|23,74
|-1,82
|-29,76
|Kardemir (A)
|6,22
|1,30
|4,54
|Kardemir (B)
|6,19
|1,14
|17,46
|Kardemir (D)
|7,25
|1,26
|25,43
|Karel Elektronik
|8,64
|0,12
|28,49
|Karsan Otomotiv
|3,55
|0,28
|9,23
|Karsu Tekstil
|8,30
|0,00
|-2,92
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,21
|0,82
|Kartonsan
|46,64
|-1,89
|-50,74
|Katmerciler Ekipman
|1,30
|-1,52
|-24,95
|Kent Gıda
|178,00
|-0,95
|-49,94
|Kerevitaş Gıda
|4,09
|-0,97
|-37,84
|Kervan Gıda
|11,64
|-0,60
|13,72
|Kervansaray Yat. Holding
|0,79
|0,00
|-37,30
|Kiler GMYO
|1,95
|-0,51
|-22,31
|Kızılbük GYO
|27,50
|1,33
|Klimasan Klima
|10,05
|0,50
|19,11
|Koç Holding
|21,24
|-0,56
|3,85
|Konfrut Gıda
|4,23
|-3,42
|0,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,00
|2,40
|179,66
|Konya Çimento
|810,00
|0,07
|-28,32
|Koray GMYO
|7,40
|0,68
|66,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,68
|2,56
|65,14
|Koza Altın
|99,95
|1,22
|3,36
|Koza Madencilik
|15,89
|1,34
|2,58
|Körfez GMYO
|5,32
|0,00
|-8,28
|Kristal Kola
|1,28
|0,00
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|32,80
|-0,36
|-10,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|263,00
|-8,87
|67,20
|Kuyas Yatırım
|2,52
|1,61
|9,57
|Kütahya Porselen
|70,20
|0,86
|39,15
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,28
|3,23
|Lider Faktoring
|3,23
|-0,62
|-5,28
|Link Bilgisayar
|27,40
|-0,29
|-13,28
|Logo Yazılım
|41,82
|0,10
|34,30
|Lokman Hekim Sağlık
|10,16
|-0,29
|43,14
|Lüks Kadife
|45,40
|-1,56
|58,11
|Makina Takım
|3,29
|3,79
|-3,52
|Manas Enerji Yönetimi
|15,55
|-1,77
|Margün Enerji
|8,38
|0,96
|Marka Yatırım Holding
|4,23
|0,00
|-34,21
|Marmaris Altınyunus
|177,00
|1,09
|59,32
|Marshall
|235,10
|-0,68
|-23,35
|Martı GMYO
|0,91
|1,11
|-64,36
|Martı Otel
|1,68
|3,07
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,36
|-1,06
|Mavi Giyim
|70,35
|-1,47
|36,31
|Mazhar Zorlu Holding
|33,00
|9,20
|4,83
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,70
|-1,53
|Mega Polietilen
|4,96
|-1,00
|-35,25
|Menderes Tekstil
|2,04
|0,99
|-33,98
|Mercan Kimya
|10,12
|0,90
|Merit Turizm
|26,38
|-9,90
|154,65
|Merko Gıda
|4,37
|-0,91
|-49,42
|Metemtur Yatırım
|3,04
|-0,33
|-62,40
|Metro Holding
|1,27
|-0,78
|-38,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,72
|0,74
|-5,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|33,50
|3,20
|-21,73
|Milpa
|3,86
|0,00
|-16,09
|Mistral GMYO
|4,48
|-1,54
|-4,88
|MLP Sağlık
|25,46
|-0,93
|28,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-3,55
|23,91
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,70
|9,38
|-35,02
|Mondi Tire Kutsan
|9,35
|0,97
|23,03
|Nasmed Egepol
|5,19
|-2,81
|Naturel Enerji
|32,26
|-1,47
|-9,15
|Naturelgaz
|7,21
|-0,28
|Net Holding
|4,62
|5,96
|34,69
|Netaş Telekom.
|16,71
|0,54
|-40,49
|Niğbaş Niğde Beton
|7,89
|-1,99
|-84,83
|Nuh Çimento
|39,88
|1,99
|-16,97
|Nurol GMYO
|14,95
|0,67
|105,08
|Odaş Elektrik
|1,40
|-2,10
|-52,11
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,81
|-3,56
|Orge Enerji Elektrik
|5,74
|0,17
|24,44
|Orma Orman Mahsulleri
|26,00
|-0,76
|76,63
|Osmanlı Menkul
|23,66
|-0,34
|-23,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,70
|0,59
|-27,15
|Otokar
|331,30
|0,94
|8,88
|Oyak Çimento
|6,60
|0,92
|-24,83
|Oyak Yat. Ort.
|6,78
|0,15
|-1,77
|Oyak Yatırım Menkul
|30,04
|0,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,78
|6,58
|65,18
|Özak GMYO
|5,04
|2,65
|-1,18
|Özbal Çelik Boru
|16,45
|-0,90
|151,15
|Özderici GMYO
|1,58
|3,95
|-28,83
|Özerden Plastik
|7,35
|-0,68
|-18,33
|Pamel Elektrik
|63,60
|2,66
|198,31
|Panora GMYO
|6,27
|0,48
|6,80
|Papilon Savunma
|12,62
|0,08
|-44,50
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|0,42
|-11,92
|Parsan
|29,08
|1,68
|19,67
|Pegasus
|78,60
|0,38
|5,36
|Peker GMYO
|0,94
|1,08
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,32
|-2,06
|-34,26
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|189,30
|-1,10
|Pera GMYO
|1,37
|0,74
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,86
|-2,56
|24,72
|Petkim
|6,28
|1,78
|26,10
|Petrokent Turizm
|3.525,00
|-0,17
|288,90
|Pınar Et ve Un
|16,20
|0,62
|-25,97
|Pınar Su
|3,90
|-2,50
|-4,04
|Pınar Süt
|16,21
|0,37
|-28,11
|Plastikkart
|19,10
|0,42
|34,09
|Polisan Holding
|2,66
|0,38
|-30,81
|Politeknik Metal
|325,00
|-0,43
|-19,90
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|-0,25
|-27,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,15
|0,08
|-48,80
|QNB Finansbank
|34,00
|-1,39
|-51,67
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,85
|-0,37
|Ral Yatırım Holding
|5,83
|4,11
|31,31
|Ray Sigorta
|9,35
|-0,74
|-39,48
|Reysaş GMYO
|2,78
|2,58
|-14,25
|Reysaş Lojistik
|4,82
|1,69
|-6,84
|Rhea Girişim
|1,85
|-1,60
|-50,27
|Rodrigo Tekstil
|12,74
|-0,08
|-7,08
|Royal Halı
|3,03
|0,00
|-11,92
|RTA Laboratuvarları
|21,02
|-1,13
|-30,58
|Sabancı Holding
|10,29
|0,00
|-6,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,05
|0,00
|-35,20
|Sanel Mühendislik
|4,90
|1,66
|43,27
|Sanifoam Sünger
|24,46
|-4,53
|79,85
|Sanko Pazarlama
|9,60
|0,52
|3,58
|Saray Matbaacılık
|3,85
|2,67
|-56,10
|Sarkuysan
|14,57
|4,44
|67,52
|Sasa Polyester
|27,60
|1,47
|84,19
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,30
|3,30
|150,29
|Sekuro Plastik
|18,95
|-0,16
|35,74
|Selçuk Ecza Deposu
|8,58
|1,42
|-36,12
|Selçuk Gıda
|4,35
|-3,33
|-12,65
|Selva Gıda Sanayi
|8,10
|0,00
|Senkron Güvenlik
|29,06
|-6,26
|10,66
|Serve Film Prodüksiyon
|14,31
|9,99
|-10,56
|Servet GMYO
|68,25
|-0,80
|-12,95
|Seyitler Kimya
|15,50
|0,85
|15,13
|Silverline Endüstri
|5,09
|0,39
|-40,81
|Sinpaş GMYO
|4,00
|0,25
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|5,30
|0,76
|-40,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,20
|-2,34
|-8,11
|Söktaş
|3,12
|0,32
|-4,02
|Sönmez Filament
|27,50
|-1,79
|-48,29
|Sönmez Pamuklu
|13,86
|1,17
|-42,25
|Sumaş Suni Tahta
|83,00
|-2,35
|62,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|-3,25
|-25,47
|Şekerbank
|0,99
|0,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,36
|2,45
|16,77
|Şok Marketler Ticaret
|11,18
|2,57
|-10,42
|T. Halk Bankası
|4,40
|0,23
|-20,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,40
|1,39
|-34,32
|T.S.K.B.
|1,25
|2,46
|-28,43
|T.Tuborg
|15,87
|-0,25
|-10,50
|Taç Tarım Ürünleri
|23,76
|-8,62
|125,64
|Tat Gıda
|9,88
|-0,10
|-14,54
|TAV Havalimanları
|25,16
|0,64
|18,12
|Tek-Art Turizm
|1,18
|-1,67
|-41,58
|Tekfen Holding
|14,53
|1,82
|-11,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,01
|-0,17
|-30,60
|Temapol Polimer Plastik
|13,85
|-0,43
|20,43
|Tetamat Gıda Yatırımları
|189,20
|-1,56
|-12,53
|TGS Dış Ticaret
|14,17
|-0,63
|11,49
|Tofaş Oto. Fab.
|57,15
|1,42
|84,88
|Torunlar GMYO
|3,73
|0,54
|-4,36
|Trabzon Liman
|29,90
|-4,41
|-6,91
|Trabzonspor Sportif
|3,91
|2,62
|60,25
|Trend GMYO
|6,27
|0,80
|-50,12
|TSKB GMYO
|3,13
|1,29
|-35,15
|Tuğçelik
|12,71
|-1,17
|57,30
|Tukaş
|6,65
|-0,15
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,55
|1,43
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,51
|-1,37
|Turkcell
|15,87
|2,19
|3,74
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,39
|0,59
|9,38
|Tüpraş
|136,30
|3,34
|26,20
|Türk Hava Yolları
|13,97
|1,23
|8,21
|Türk İlaç Serum
|10,16
|-3,79
|Türk Prysmian Kablo
|19,96
|-0,89
|65,47
|Türk Telekom
|7,47
|2,75
|-5,44
|Türk Traktör
|172,00
|4,75
|0,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,30
|1,34
|20,73
|Türkiye Sigorta
|5,11
|1,19
|-17,29
|Ufuk Yatırım
|22,10
|0,64
|64,93
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|6,41
|-2,12
|Ulusoy Elektrik
|50,95
|0,20
|-0,78
|Ulusoy Un Sanayi
|5,10
|-0,39
|0,23
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,61
|1,26
|-31,20
|Utopya Turizm
|18,95
|-0,79
|-51,16
|Uzertaş Boya
|29,10
|-2,61
|-48,59
|Ülker Bisküvi
|19,80
|1,02
|-11,28
|Ünlü Yatırım Holding
|5,66
|-0,18
|Vakıf Fin. Kir.
|6,53
|0,00
|91,61
|Vakıf GMYO
|1,57
|4,67
|-34,55
|Vakıf Yat. Ort.
|6,02
|0,67
|-18,21
|Vakıflar Bankası
|3,38
|0,30
|-28,24
|Vakko Tekstil
|9,09
|-0,22
|45,06
|Vanet Gıda
|5,72
|-1,89
|-26,00
|VBT Yazılım
|20,30
|-1,07
|Verusa Holding
|44,00
|0,50
|-2,40
|Verusaturk Girisim
|19,34
|-0,67
|48,22
|Vestel
|24,50
|2,08
|36,55
|Vestel Beyaz Eşya
|49,40
|3,17
|32,17
|Viking Kağıt
|6,32
|0,64
|-29,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,49
|1,22
|-16,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,18
|-0,26
|-16,61
|Yataş
|12,50
|-1,81
|-11,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,18
|0,95
|-27,73
|Yeni Gimat GMYO
|14,92
|-0,53
|28,71
|Yeo Teknoloji
|59,70
|-9,95
|Yeşil GMYO
|0,88
|0,00
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,00
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|-0,98
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.100,00
|-2,63
|-35,26
|Yonga Mobilya
|18,98
|-2,57
|-36,29
|Yükselen Çelik
|5,11
|0,79
|-1,64
|Yünsa
|13,73
|-1,93
|-1,16
|Ziraat GMYO
|1,63
|2,52
|Zorlu Enerji
|1,54
|-1,28
|-39,11
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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