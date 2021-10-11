Borsada günlük işlemler (2)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)27.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|27.150,00
|-3,89
|-32,96
|İş Bankası (C)
|5,23
|0,77
|-23,01
|İş Bankası (Kur.)
|330.000,00
|-13,16
|İş Fin.Kir.
|3,04
|1,00
|-21,24
|İş Girişim
|8,18
|0,12
|-56,83
|İş GMYO
|2,04
|-7,27
|-19,69
|İş Y. Men. Değ.
|13,62
|1,04
|-17,94
|İş Yat. Ort.
|2,67
|-0,37
|-20,61
|İşbir Holding
|58,00
|0,61
|8,05
|Işık Plastik
|6,50
|-0,76
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|2,04
|-12,28
|İttifak Holding
|1,29
|0,78
|-42,15
|İz Hayvancılık Tarım
|21,26
|-2,92
|18,11
|İzmir Demir Çelik
|2,36
|2,61
|-28,69
|İzmir Fırça
|6,10
|1,84
|9,71
|Jantsa Jant Sanayi
|55,80
|1,09
|34,63
|Kafein Yazılım
|20,30
|3,36
|-4,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,52
|-0,59
|Kaplamin
|23,24
|2,20
|-31,24
|Kardemir (A)
|5,96
|7,19
|0,17
|Kardemir (B)
|5,97
|7,96
|13,28
|Kardemir (D)
|6,81
|5,91
|17,82
|Karel Elektronik
|9,13
|0,88
|35,78
|Karsan Otomotiv
|3,59
|0,28
|10,46
|Karsu Tekstil
|8,77
|1,98
|2,57
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,26
|1,26
|Kartonsan
|45,38
|1,25
|-52,07
|Katmerciler Ekipman
|1,37
|4,58
|-20,91
|Kent Gıda
|184,50
|-0,97
|-48,12
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|-0,24
|-37,08
|Kervan Gıda
|11,66
|0,00
|13,92
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|-2,78
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,91
|-2,05
|-23,90
|Kızılbük GYO
|30,08
|4,95
|Klimasan Klima
|10,11
|-0,30
|19,82
|Koç Holding
|22,22
|0,27
|8,64
|Konfrut Gıda
|4,39
|-9,30
|3,91
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,05
|-0,41
|154,45
|Konya Çimento
|818,20
|1,60
|-27,59
|Koray GMYO
|7,36
|8,88
|65,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,04
|-0,25
|54,60
|Koza Altın
|99,00
|2,48
|2,38
|Koza Madencilik
|15,05
|0,60
|-2,84
|Körfez GMYO
|5,16
|-0,58
|-11,03
|Kristal Kola
|1,33
|1,53
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|38,78
|9,98
|5,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|205,70
|10,00
|30,77
|Kuyas Yatırım
|2,64
|0,76
|14,78
|Kütahya Porselen
|63,00
|-10,00
|24,88
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,42
|-0,25
|Lider Faktoring
|3,66
|2,23
|7,33
|Link Bilgisayar
|27,36
|0,66
|-13,41
|Logo Yazılım
|39,28
|0,10
|26,14
|Lokman Hekim Sağlık
|10,80
|-2,26
|52,16
|Lüks Kadife
|45,06
|1,17
|56,92
|Makina Takım
|2,83
|1,43
|-17,01
|Manas Enerji Yönetimi
|15,67
|-0,82
|Margün Enerji
|8,40
|-3,23
|Marka Yatırım Holding
|4,34
|0,23
|-32,50
|Marmaris Altınyunus
|197,20
|9,98
|77,50
|Marshall
|252,50
|0,16
|-17,67
|Martı GMYO
|0,94
|1,08
|-63,19
|Martı Otel
|1,57
|4,67
|-26,29
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,28
|-0,25
|Mavi Giyim
|69,65
|0,87
|34,96
|Mazhar Zorlu Holding
|31,90
|-1,42
|1,33
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,18
|-0,29
|Mega Polietilen
|4,94
|2,07
|-35,51
|Menderes Tekstil
|2,08
|1,46
|-32,69
|Mercan Kimya
|10,09
|-2,04
|Merit Turizm
|21,06
|9,92
|103,29
|Merko Gıda
|4,68
|-0,21
|-45,83
|Metemtur Yatırım
|3,15
|2,94
|-61,04
|Metro Holding
|1,32
|0,76
|-36,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,59
|0,39
|-10,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|-0,57
|-25,32
|Migros Ticaret
|31,84
|1,21
|-25,61
|Milpa
|4,11
|2,49
|-10,65
|Mistral GMYO
|4,71
|1,51
|0,00
|MLP Sağlık
|26,86
|-0,52
|35,18
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|-6,67
|21,74
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,54
|0,15
|-44,81
|Mondi Tire Kutsan
|8,36
|-1,53
|10,00
|Nasmed Egepol
|5,43
|-0,73
|Naturel Enerji
|32,80
|0,12
|-7,63
|Naturelgaz
|7,24
|0,70
|Net Holding
|4,48
|0,45
|30,61
|Netaş Telekom.
|16,66
|1,83
|-40,67
|Niğbaş Niğde Beton
|7,79
|0,00
|-85,02
|Nuh Çimento
|34,90
|0,93
|-27,33
|Nurol GMYO
|13,95
|5,76
|91,36
|Odaş Elektrik
|1,52
|4,11
|-48,01
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,37
|-1,15
|Orge Enerji Elektrik
|6,06
|1,17
|31,38
|Orma Orman Mahsulleri
|27,46
|0,00
|86,55
|Osmanlı Menkul
|24,70
|-0,48
|-19,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,78
|1,14
|-23,73
|Otokar
|342,60
|4,36
|12,59
|Oyak Çimento
|6,62
|1,69
|-24,60
|Oyak Yat. Ort.
|7,46
|9,87
|8,08
|Oyak Yatırım Menkul
|28,30
|-3,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,30
|-0,24
|76,22
|Özak GMYO
|4,80
|2,13
|-5,88
|Özbal Çelik Boru
|16,72
|4,11
|155,27
|Özderici GMYO
|1,50
|-0,66
|-32,43
|Özerden Plastik
|7,64
|0,53
|-15,11
|Pamel Elektrik
|57,05
|9,92
|167,59
|Panora GMYO
|6,43
|-1,38
|9,52
|Papilon Savunma
|12,60
|2,19
|-44,59
|Park Elek.Madencilik
|4,62
|2,44
|-13,97
|Parsan
|28,26
|-1,94
|16,30
|Pegasus
|77,45
|2,65
|3,82
|Peker GMYO
|0,97
|2,11
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,51
|1,15
|-30,50
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|175,00
|-0,57
|Pera GMYO
|1,47
|8,09
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|23,18
|1,76
|26,47
|Petkim
|6,14
|0,00
|23,29
|Petrokent Turizm
|3.500,00
|-0,57
|286,14
|Pınar Et ve Un
|16,07
|0,06
|-26,57
|Pınar Su
|3,85
|0,79
|-5,27
|Pınar Süt
|16,05
|1,26
|-28,82
|Plastikkart
|20,06
|-7,47
|38,82
|Polisan Holding
|2,68
|1,52
|-30,29
|Politeknik Metal
|338,60
|1,20
|-16,54
|Prizma Press Matbaacılık
|3,78
|0,53
|-31,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,70
|-1,19
|-46,77
|QNB Finansbank
|35,04
|0,06
|-50,19
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,02
|-2,82
|Ral Yatırım Holding
|4,23
|1,93
|-4,73
|Ray Sigorta
|9,52
|-0,42
|-38,38
|Reysaş GMYO
|2,70
|-0,74
|-16,71
|Reysaş Lojistik
|4,74
|-1,46
|-8,39
|Rhea Girişim
|1,89
|1,07
|-49,19
|Rodrigo Tekstil
|13,40
|3,16
|-2,26
|Royal Halı
|3,22
|1,90
|-6,40
|RTA Laboratuvarları
|21,56
|-0,19
|-28,80
|Sabancı Holding
|10,09
|2,13
|-8,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,26
|0,55
|-33,27
|Sanel Mühendislik
|4,94
|0,00
|44,44
|Sanifoam Sünger
|23,32
|4,20
|71,47
|Sanko Pazarlama
|9,61
|1,48
|3,69
|Saray Matbaacılık
|3,82
|-1,04
|-56,44
|Sarkuysan
|12,34
|1,40
|41,88
|Sasa Polyester
|27,80
|1,09
|85,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,00
|-0,18
|158,52
|Sekuro Plastik
|19,90
|-0,25
|42,55
|Selçuk Ecza Deposu
|8,36
|1,09
|-37,76
|Selçuk Gıda
|4,49
|0,45
|-9,84
|Selva Gıda Sanayi
|8,20
|0,61
|Senkron Güvenlik
|33,08
|4,75
|25,97
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|0,00
|-9,38
|Servet GMYO
|74,40
|-2,11
|-5,10
|Seyitler Kimya
|15,66
|7,41
|16,32
|Silverline Endüstri
|5,05
|0,80
|-41,28
|Sinpaş GMYO
|4,08
|-0,24
|-2,39
|Smartiks Yazılım
|5,28
|0,19
|-40,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|2,13
|-8,87
|Söktaş
|2,84
|1,43
|-12,64
|Sönmez Filament
|36,48
|-1,03
|-48,03
|Sönmez Pamuklu
|13,85
|3,51
|-42,29
|Sumaş Suni Tahta
|86,75
|-0,29
|70,06
|Şeker Fin. Kir.
|4,75
|-0,42
|-25,78
|Şekerbank
|1,00
|0,00
|-33,77
|Şişe Cam
|8,12
|1,25
|13,42
|Şok Marketler Ticaret
|10,95
|0,09
|-12,26
|T. Halk Bankası
|4,39
|1,86
|-21,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,02
|-0,85
|-32,32
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,35
|1,55
|-7,79
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-0,93
|123,17
|Tat Gıda
|9,41
|-0,84
|-18,61
|TAV Havalimanları
|25,20
|0,08
|18,31
|Taze Kuru Gıda
|190,50
|0,79
|-11,93
|Tek-Art Turizm
|1,23
|3,36
|-39,11
|Tekfen Holding
|13,94
|1,01
|-15,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,13
|0,66
|-29,21
|Temapol Polimer Plastik
|14,23
|1,14
|23,74
|TGS Dış Ticaret
|15,06
|-4,56
|18,49
|Tofaş Oto. Fab.
|52,60
|1,74
|70,17
|Torunlar GMYO
|3,59
|3,76
|-7,95
|Trabzon Liman
|26,86
|1,74
|-16,38
|Trabzonspor Sportif
|3,21
|-0,31
|31,56
|Trend GMYO
|6,38
|0,00
|-49,24
|TSKB GMYO
|3,16
|9,34
|-34,53
|Tuğçelik
|13,29
|2,63
|64,48
|Tukaş
|6,73
|-1,03
|-30,55
|Turcas Petrol
|3,72
|1,92
|-23,30
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,69
|0,69
|Turkcell
|15,13
|0,46
|-1,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,46
|1,51
|9,88
|Tüpraş
|125,80
|2,28
|16,48
|Türk Hava Yolları
|14,20
|0,78
|9,99
|Türk İlaç Serum
|11,65
|-0,34
|Türk Prysmian Kablo
|23,66
|9,94
|96,15
|Türk Telekom
|7,33
|-0,27
|-7,21
|Türk Traktör
|158,30
|1,47
|-7,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,20
|2,10
|20,64
|Türkiye Sigorta
|4,88
|1,46
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|18,94
|2,10
|41,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,95
|5,33
|-6,84
|Ulusoy Elektrik
|51,45
|0,39
|0,19
|Ulusoy Un Sanayi
|5,34
|1,71
|4,94
|Umpaş Holding
|1,20
|3,45
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,62
|2,53
|-30,77
|Utopya Turizm
|20,00
|1,52
|-48,45
|Uzertaş Boya
|28,90
|-0,34
|-48,94
|Ülker Bisküvi
|19,25
|0,36
|-13,75
|Ünlü Yatırım Holding
|6,12
|-0,97
|Vakıf Fin. Kir.
|6,93
|-3,35
|103,35
|Vakıf GMYO
|1,50
|-0,66
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,14
|-0,32
|-16,58
|Vakıflar Bankası
|3,28
|0,92
|-30,36
|Vakko Tekstil
|9,37
|-4,58
|49,53
|Vanet Gıda
|6,17
|-1,12
|-20,18
|VBT Yazılım
|20,86
|0,19
|Verusa Holding
|44,80
|-0,09
|-0,62
|Verusaturk Girisim
|19,92
|-0,40
|52,66
|Vestel
|24,94
|0,48
|39,00
|Vestel Beyaz Eşya
|47,02
|0,47
|25,80
|Viking Kağıt
|6,33
|1,12
|-29,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|2,11
|-19,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,46
|1,20
|-15,84
|Yataş
|13,29
|0,15
|-6,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,29
|5,45
|-25,23
|Yeni Gimat GMYO
|14,80
|-0,13
|27,67
|Yeo Teknoloji
|85,45
|-9,96
|Yeşil GMYO
|0,92
|0,00
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,10
|1,85
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|0,98
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.780,00
|5,22
|-30,90
|Yonga Mobilya
|19,96
|9,97
|-33,00
|Yükselen Çelik
|5,13
|2,40
|-1,26
|Yünsa
|15,88
|-9,98
|14,31
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,00
|-39,90
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?????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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