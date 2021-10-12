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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,057250-0,16
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,011436-0,13
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016798-0,06
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,080415-0,03
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,023905-0,02
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,082515-0,02
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009886-0,02
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021554-0,01
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,036709-0,01
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,047687-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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