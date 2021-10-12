En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057250
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011436
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016798
|-0,06
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,080415
|-0,03
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,023905
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,082515
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009886
|-0,02
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021554
|-0,01
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036709
|-0,01
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047687
|-0,01
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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