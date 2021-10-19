BEBKA kırsal kalkınmaya yönelik çalıştaylar düzenleyecek

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, 25-27 Ekim'de bölge illerinde kırsal kalkınma çalıştayları düzenleyeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaret eden Durak, burada yaptığı açıklamada, TR41 Bölgesi Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te kırsal stratejileri belirlemek ve proje fikirleri geliştirmek üzere çalıştaylar planladıklarını söyledi.

Durak, bu toplantılarda bölgede öne çıkan alanlar, sektörler, ihtiyaçlarla ilgili de çalışma yapacaklarını ifade ederek, çalıştaylara kooperatifler, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, proje geliştirme fikirleri ve bölgedeki kırsal kalkınma hakkında önerileri olan tüm kurumları davet edeceklerini dile getirdi.

Çalıştaylarda, bölgedeki ihtiyaçları ve proje fikirlerini ele alacaklarını dile getiren Durak, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu gibi kurumları da davet ettik. Bölgemizde kırsal kalkınma için neler yapılabilir, hangi alanlar geliştirilebilir, hangi projeler üzerine çalışılabilir gibi konuları çalıştaylarda ele alacağız. BEBKA olarak ilçe raporlarını güncelliyoruz, yeni dönem bölge planı çalışmaları için hazırlıklarımız devam ediyor. Bu çalıştaylarda paydaşlarımızla bir araya gelip onların değerli fikirlerini alarak bunları stratejilerimizde kullanmak istiyoruz. Çalıştaylar kırsal kalkınma stratejilerimizi belirlemede bize yol haritası olacak."

Durak, çalıştayların, Bursa'daki BEBKA merkezinde 25 Ekim'de, Eskişehir Sanayi Odası'nda 26 Ekim'de, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ise 27 Ekim'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Aksoy, Durak'a AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını hediye etti.