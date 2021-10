BEBKA Bursa'da 11 milyonluk kırsal kalkınma yatırımlarını hayata geçirdi

ESKİŞEHİR (İHA) - BEBKA, Bursa'daki yeni hizmet binasında Kırsal Kalkınma Strateji Geliştirme Çalıştayı'nda tüm paydaşları aynı masada buluşturdu. Genel Sekreter M. Zeki Durak, sadece Bursa'da kırsal kalkınma alanında 11 milyon liralık yatırımın ajans desteği ile hayata geçirildiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayan TR41 Bölgesinde yerel kalkınma vizyonuna katkı sağlamak hedefiyle çalışmalarını yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa'daki yeni hizmet binasında Kırsal Kalkınma Strateji Belirleme Çalıştayı düzenledi. Eskişehir ve Bilecik'teki çalıştaylar öncesi Bursa'da gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa Koordinatörü Bilal Tunç ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Bölgenin kırsal kalkınma açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, "Bölgemizde kırsalda tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ek olarak tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, marka-tescil faaliyetleri, eko-turizm, kentten kıra dönüş gibi birçok çalışma ile turizm tanıtımında bölge zenginlikleri doğrultusunda kültür, doğa, tarih, sağlık alanlarında faaliyetler aktif şekilde yürütülüyor. Bölgemizde kır-kent dengesinin gözetilerek kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, yerel zenginliklerin ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek turizmde rekabet gücünün artırılması hedefiyle 'Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım Sonuç Odaklı Programı' adı altında 3 yıllık bir program yürütüyoruz. Bu program özelinde 75 proje destek alırken toplamda 35 milyon liralık yatırım ajansımız sayesinde hayata geçti. Bunun 11 milyon lirası Bursa özelindeki projelerdir. Bugün kırsal kalkınmayı, kadınları ve gençleri önceliklendirilerek tasarlıyor ve desteklerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'teki çalıştaylarımızla ihtiyaçları yerelden dinlerken proje fikirlerini de enine boyuna tartışma imkanı buluyoruz. Her masada bir BEBKA uzmanı ve yaklaşık 10 katılımcı ile adeta beyin fırtınası oluşturduk. Kırsal kalkınma yatırımlarının artması noktasında BEBKA'nın ağırlığı her geçen gün daha da artacak" dedi.

Bursa'nın sanayide olduğu gibi tarımda da güçlü potansiyele sahip olduğunu kaydeden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, "Kırsal kalkınma, gerçekten çok önemli bir konu. Kent ve kır dengesinin kurulması çok önemli. Özellikle kentte yaşayanların, kırsalda yaşayanlara önderlik yapması çok önemli. Her bölgenin, her ilçenin, her mahallenin kendine göre farklılıkları var. Klasik ürünlerin yanında daha stratejik ürünlere de yönelmek gerekiyor. Bazı yerlerde tıbbi aromatik bitkilerin üretilmesi daha doğru bir tutum. Artık eko-turizm ile birlikte agro-turizmden de bahsediliyor. Önemli olan, yapılan işlerin sürdürülebilir olması. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve odaların iş birliği içinde olması ve ortak akılla hareket edilmesi çok önemli. Buradan çıkan fikirlerin hem kentimiz, hem de ülkemiz için çok önemli olacağını ve rehber niteliğini taşıyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA