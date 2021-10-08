Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırma zeytin hazırlanmasına başlandı.

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırma zeytin hazırlanmasına başlandı. Toplanan yeşil zeytinler sert bir cisimle kırılırken, su konan kaplardaki zeytinler 3 hafta sonra sofralara geliyor.

Burhaniye'de yeşil zeytin hasadına ve kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı. Kırılan zeytinler su içine konurken, haftada bir suyu değiştiriliyor. 3 hafta sonunda sofralara geliyor. İşyerinin önünde, bir marangozun yaptığı "hamarat" adı verilen tahtayla zeytin kıran Fatih Özkan, mevsimin ilk kırma zeytininin 3 hafta sonra sofralara geleceğini söyledi.

Fatih Özkan, "Kemer bölgesinin zeytinlerinden kırma zeytin hazırlıyoruz. Şu an zeytinlerimizi hamarat olarak adlandırdığımız bir tahta aparatla kırmaktayız. Biz bunu 3 hafta geçtikten sonra soframıza koyuyoruz. Birer hafta arayla 3 kere suyunu değiştiriyoruz. İlk suyuna şeker atıyoruz. Bir hafta güneşte bekletiyoruz. İkinci hafta suyuna tuz atıyoruz. Bir hafta sonra da güneş görmemek üzere kenara alıyoruz. Üçüncü haftada yemeğe başlıyoruz. Kırma zeytindeki peroksik gazı midemizdeki ve bağırsaklarımızdaki sıkıntılı olan durumlarda faydalı. Midemizde ve bağırsaklarımızda birikmiş olan mikrobik şeylerin hepsini atıyor. Bundaki gaz midemizdeki ve bağırsaklarımızdaki sıkıntıların çözülmesinde faydalı oluyor. Sağlık açısından çok büyük değeri vardır. Biz insanlar olarak bunun pek değerini bilmiyoruz. İnşallah bunları insanlara tanıtarak yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

İzmir'den gelen Hüseyin Sezer de, "İzmir'den her yıl olduğu gibi zeytin almaya geldik. Özellikle kırma zeytinin şifalı olduğunu biliyoruz. Çoluk çocuk severek yiyoruz. Burhaniye'mizin kırma zeytini meşhurdur. Herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak' iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

"Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

 Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

 Reuters'tan bomba iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu

Reuters'tan bomba iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Kim Min-jae Serdar Aziz Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir'de kırma zeytinlerin hazırlanmasına başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:24:11. #1.17#