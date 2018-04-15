Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Ya Bu Dalganın Üzerine Çıkıp Sörf Yapacağız ya da O Dalganın Altında...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyada elektronik ticaret, elektronik hayat, elektronik ihracat diye dev bir dalga geldiğini belirterek, "Ya bu dalganın üzerine çıkıp sörf yapacağız ya da o dalganın altında kalacağız ve geriye doğru sayacağız" dedi.

Vodafone'nin Van'da hayata geçirdiği 11'inci çağrı merkezinin açılışına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Van Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hasan Süel, CMC Türkiye Müdürü Aytaç Aydın ve davetliler katıldı. 380 kişinin istihdam edildiği Vodafone Van Çağrı Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Zeybekci, dünya ekonomisinin çok hızlı değiştiğini belirterek, "Dünyada bildiğimiz bütün doğrular artık yeni doğrulara doğru evriliyor. 2016 yılında Çin'deki bir internet sitesi, bir satış kampanyası yapıyor. Bir günlük satışları 18 milyar dolar. 2017 yılında yine aynı şeyi bir daha yapıyor. Bir günlük satışları 25 milyar dolara çıkıyor. Dünyada elektronik ticaret diye, elektronik hayat diye, elektronik ihracat diye dev bir dalga geliyor. Bir karar vereceğiz. ya bu dalganın üzerine çıkıp sörf yapacağız ya da o dalganın altında kalacağız ve geriye doğru sayacağız" dedi.

"Bu tarz yatırımları hükümet olarak da sonuna kadar destekliyoruz"

"Artık Van'daki ayakkabıcının rakibi komşusu değil, Şili'deki ayakkabı üreten veya satan biri, Van'daki ayakkabıcının rakibi haline geliyor" diyen Zeybekci, "İnternet sitesine veya e-ticarete girildiği zaman bunlara ulaşılabilir hale geliyor. Kısacası bildiğimiz bütün doğrular değişiyor. Onun için bu tarz yatırımları hükümet olarak da sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye'deki elektronik alt yapıyla ilgili söylenenleri Ulaştırma Bakanımızla görüşeceğiz. Ekonomi ve Ulaştırma bakanlıkları birlikteliğiyle bu alt yapı yatırımlarını çok hızlı bir şekilde tasarlayabileceğimize inanıyorum. Van özeline döndüğümüz zaman hem valilik hem de belediyenin izin ve ruhsatlandırmalarıyla buradan bir örnek yapalım. Buradan başlayalım bu işe" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ülkenin sahip olmadığı genç bir nüfus altyapımız var"

Türkiye'deki genç nüfusun önemine değinen Bakan Zeybekci, "Hiçbir ülkenin sahip olmadığı genç bir nüfus alt yapımız var. Teknik donanımları da son derece yüksek hale geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyada yaklaşık olarak yüzde 40'ının elektronik ihracat haline dönüşeceğini hesaplıyoruz. Artık lojistik yükleme teknikleri, ödeme sistemleri değişecek. Bütün bu sistemi çalıştıracak yöntemin en büyük yardımcı elemanlarının bir tanesi de bu çağrı merkezleri olacak, onların eliyle yapılacak bunlar" ifadelerini kullandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise, Van'ın bölgesinin lideri ve kadim bir şehri olduğunu söyleyerek, "Özellikle turizm, hizmet sektörü bakımından son yıllarda büyük bir atak yapan Türkiye'de bu yönüyle öne çıkan bir şehirdir Van. Aynı zamanda demokratik yapısı itibariyle en genç nüfusa sahip şehirlerinden bir tanesidir. Türkiye'de ortalama yaş 32 civarındayken, Van'da bu 21'in üzerindedir. Dolayısıyla valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli öncelik alanımızdan bir tanesi genç istihdamıdır. Bu yüzden bu tür çağrı merkezleri Van için büyük bir önem arz ediyor. Bu tür merkezlerin sayısının artırılması için valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu alanda hükümetimizin verdiği teşvikleri büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Vodafone yetkililerinin de birer konuşma yapmasının ardından açılışı yapılan merkez gezilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Bakan Zeybekci, daha sonra AK Parti Tuşba Kadın Kolları Başkanlığı Kongresi'ne katılmak üzere buradan ayrıldı. - VAN