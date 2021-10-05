Bağcılar Belediye Başkanı'ndan öğrenci yurdunu çürümeye terk eden İmamoğlu'na sitem: Bana devret 6 ayda bitireyim - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar Belediye Başkanı'ndan öğrenci yurdunu çürümeye terk eden İmamoğlu'na sitem: Bana devret 6 ayda bitireyim

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Bağcılar Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'na öğrenci yurtları konusu damgasını vurdu. İçerisinde 344 kişi kapasiteli öğrenci yurdu bulunan ve yüzde 70'i tamamlanan Gençlik Merkezi inşaatının askıya alındığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İmamoğlu yönetimine sitem etti. Öğrenci yurduna 2.5 yılda çivi çakılmadığını belirten Çağırıcı, "Eser çürümeye terk edildi. Bana devredin diyorum devretmiyorlar. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm." dedi.

Bağcılar Belediye Meclisi, 2021 Yılı Ekim ayı Meclis toplantısı dün, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başkanlığında yapıldı. Gündem dışı konuşma yapan muhalefet partilerin meclis üyeleri, öğrenci yurtları konusu üzerinden söyledikleri tartışmalara neden oldu.

"2.5 YILDIR ÇİVİ ÇAKILMADI"

Hem iktidar hem de muhalefet adına konuşanları dinleyen Başkan Çağırıcı, yaptığı konuşmada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin içerisinde öğrenci yurdunun bulunduğu Gençlik Merkezi inşaatının durduğuna dikkat çekti.

Yüzde 70'i tamamlanan bu dev projenin askıya alınmasının üzücü olduğunu dile getiren Çağırıcı, "Yurt olaylarında yapılan propagandalarda, eylemlerde ne kadarının öğrenci olduğunu ne kadarının yurda müracaat ettiğini herkes çok iyi biliyor. Yurt ihtiyacı olup da Bağcılar Belediyesi olarak bize müracaat eden hiçbir öğrencimizi geri çevirmediğimizi söylemek istiyorum. İhtiyaçların tamamını karşılıyoruz. Üniversite öğrencilerinin yurt problemini dile getirenler bitme noktasına yaklaşmış bir projeyi durdurdular. 344 kişi kapasiteli öğrenci yurduna 2.5 yıldır çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi. Bana devredin diyorum devretmiyorlar. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm. Bağcılarla alakalı ben bugüne kadar şu mecliste veya herhangi bir ortamda büyükşehrin Bağcılar'la ilgili bu konularla ilgili bir şeyler yapar diye bekledim. Bakın 2.5 yıl oldu. İller Bankası payıyla Bağcılar'ın her ay 15 milyonu Bağcılar'a yatırım yapsın diye büyükşehre gidiyor. 2.5 yıldır Bağcılar'a yapılanı ben burada duymak istiyorum" dedi.

Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi CHP'li Meclis üyelerinden bu konuda destek olmalarını istedi.

TOPBAŞ DÖNEMİNDE YAPIMINA BAŞLANDI

2017 yılında İBB eski başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanan Yenimahalle Gençlik Merkezi inşaatı 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP'li İBB yönetimine geçmişti. 2.5 yıldır dokunulmayan proje, 33 bin 353 metrekare kullanım alanına sahip, 3 bodrum kat, zemin kat ve +6 kat olarak inşa ediliyor. İçinde derslik, sosyal etkinlik salonları ve 344 kişilik öğrenci yurdu bulunan Gençlik Merkezi'nin çevresinde ise futbol sahası, dinlenme ve piknik alanları da yer alıyor. Rengarenk bir görünüme sahip olacak yeni Gençlik Merkezi'nin altında 504 araçlık zemin altı otoparkı da yer alıyor.

Bağcılar Belediye Başkanı'ndan öğrenci yurdunu çürümeye terk eden İmamoğlu'na sitem: Bana devret 6 ayda bitireyim
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Burak Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bağcılar Belediye Başkanı'ndan öğrenci yurdunu çürümeye terk eden İmamoğlu'na sitem: Bana devret 6 ayda bitireyim - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:08:23. #1.17#