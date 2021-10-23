Atalı Enerji Grup EİF'e katıldı

ANTALYA (DHA) - Atalı Enerji Grup Antalya'da düzenlenen 14'üncü Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na (EİF) katıldı. Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı yaptığı açıklamada güneş ve rüzgar enerjisinde aktif olan bir firma olarak böyle bir fuarda olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Atalı Enerji 13-15 Ekim arasında Antalya'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 14'üncü Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı. Dünyanın enerji devlerinin katılım gösterdiği kongrede yatırımcılar buluştu.

YATIRIMCILAR YENİ TEKNOLOJİLERİ GÖRDÜ

Dünya enerji krizinin masaya yatırıldığı kongrede yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılabilecekler üzerine konuşuldu. Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği fuar, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımcılarının yeni teknoloji sistemlerle tanışmalarına da aracı oldu. Ali Atalı, EİF'in kendileri için çok ufuk açıcı olduğunu belirterek yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki yatırımlarının, artarak devam edeceğini ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Son günlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Atalı Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atalı, 52 ülkeden yatırımcıların iştirak ettiği fuarda yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yatırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi.

"İLKLERE İMZA ATMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ"

Yeni ve farklı yatırımlar konusunda fuarın kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Atalı, dünyayı bekleyen en büyük sorunlardan biri olan enerji krizine karşı şimdiden önlem almaya başladıklarını vurguladı. Atalı, "Yenilikçi ve girişimci bir firma olan Atalı Enerji, Türkiye'de ilklere imza atmanın haklı gururunu yaşıyor. Dünyamızı bekleyen en önemli sorunlardan biri olabilecek enerji krizine karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri