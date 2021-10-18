Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri 5'inci kez sahiplerini buldu

Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 5'inci kez düzenlenerek sürdürülebilir şekilde devam eden ödül organizasyonunda 36 yenilikçi proje yarıştı.

Türkiye'nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşlarından Kibar Grubu tarafından "Her başarılı proje, önce bir fikir damlasıyla başlar ve dalgalar halinde yayılır" sloganıyla gerçekleştirilen Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri 5'inci yılında yine yenilikçi fikirlere sahne oldu. Dijital platform üzerinde düzenlenen ödül töreni, Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar ve Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Verimlilik ile Değer Katanlar, Müşteride Fark Yaratanlar, İnovasyon ile Geleceğe Yön Verenler ve Dijitalleşenler olmak üzere 4 ana kategoride 36 projenin yarıştığı organizasyonda Assan Hanil ve Assan Panel 2 farklı kategoride birincilik ödülü alırken, Assan Alüminyum ve Posco Assan şirketleri de ödül olan diğer grup şirketleri oldu.

"Tüm çalışanlarımıza ilham vermesini umuyoruz"

Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri ile Kibar Grubu'nda birbirinden öğrenme kültürünü ve gelişimin sürdürülebilirliğini desteklediklerini ifade eden Kibar Holding İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Şennur Kuru, "Bu yıl çalışma arkadaşlarımızdan gelen yenilikçi ve fark oluşturan önerilerle Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'nde 36 proje yarıştı. Farklı bakış açıları sunan, yenilikçi, öğretici ve bir o kadar da üretici projeleri yarışmada görme fırsatı bulduk. Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'ni 5'inci kez gerçekleştirmek grubumuz için ayrıca mutluluk ve gurur verici. Ödül alan ekiplerin, bilgi ve deneyimlerini grup şirketlerinde yaygınlaştırmasını ve tüm çalışanlarımıza ilham vermesini umuyoruz" diye konuştu.

Hem saha hem ofis çalışanlarından yoğun katılım

Hem saha hem de ofis çalışanların katıldığı Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'nde grup şirketleri tarafından seçilen 36 proje yarıştı. 5-12 Ağustos tarihleri arasında ön değerlendirme süreci ile başlayan yarışmada projeler öncelikle şirketlerdeki kategori sorumlularından oluşan komitelerde teknik değerlendirmeden geçti. Yarışma 14-15 Eylül tarihleri arasında jüri sunumları ile devam etti ve üst yönetimden oluşan jüri ekibinin değerlendirmesi sonucu kategori birincileri, ikincileri ve üçüncüleri belirlendi. - İSTANBUL

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