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'Arı Gibi Çalışan Kadınlar' Zonguldak'a katkı sağlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
'Arı Gibi Çalışan Kadınlar' Zonguldak'a katkı sağlayacak

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliğinin başvuru sahibi, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün iştirakçi olduğu "Sağlıklı Toplum İçin Arı Gibi Çalışkan Kadınlar" projesi 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)...

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliğinin başvuru sahibi, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün iştirakçi olduğu "Sağlıklı Toplum İçin Arı Gibi Çalışkan Kadınlar" projesi 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 2021 Yılı SOGEP kapsamında, "Sağlıklı Toplum İçin Arı Gibi Çalışkan Kadınlar" projesi desteklenmeye uygun görüldü. Proje bölgede kadın istihdamının artmasına ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak.

Projenin içeriği ile ilgili bilgiler aktaran Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı emeği geçenlere teşekkür etti.

Canlı açıklamasında, "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) çalışanlarının istekleri ve destekleri vardı, yönlendirmeleri oldu. Böylelikle hak ettiğimiz proje çıktı. Şuanda teknik eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Zonguldak bütününde yaşları 20 ila 40 arasında olan 30 kadının ana arı üretimi, arı sütü üretimi ve propolis üretimi işlenmesi konusunda eğitilmesi, 1 buçuk yıl boyunca eğitilmesi, yetiştirilmesi, ondan sonra da üretim sürecine katılması amaçlanıyor. Bunu sadece 30 kadın üzerinde değil, bizim işletmemizin üye sayısı bin 300 civarında. Her işletme bir aile aynı zamanda. Dolayısıyla her ailede bir kadın hesap edebiliriz. Arıcılık konusunda aktif olmalarını, süreçlere katılmalarını ve görünür olmalarını sağlamak için eğitim boyutunu biraz daha yaygınlaştırmayı, projenin içerdiği 30 kadın ve 20-40 yaş arası kadın değil; her yaştan kadının bu eğitim süreçlerine katılmasını sağlamaya çalışacağız, hedefimiz bu. Bu anlamda Zonguldak için çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Yol açıcı bir proje olduğunu düşünüyorum, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunun sonuçları fazlasıyla alınacağını düşünüyorum. Bu projeye inandıkları için, destek verdikleri için Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürü Osman Günaydın ve ekibine, İzmir Vali Yardımcısı olan ve eski kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'na, Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'a teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

'Arı Gibi Çalışan Kadınlar' Zonguldak'a katkı sağlayacak

'Arı Gibi Çalışan Kadınlar' Zonguldak'a katkı sağlayacak

'Arı Gibi Çalışan Kadınlar' Zonguldak'a katkı sağlayacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: 'Arı Gibi Çalışan Kadınlar' Zonguldak'a katkı sağlayacak - Haberler Ekonomi
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