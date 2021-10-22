Altının gram fiyatı 552 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının gram fiyatı 552 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 552 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 552 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 552 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 545,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde, 552 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını da 3.685 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.793 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden olduğunu belirterek, altının ons fiyatında 1.790 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.810 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile başta ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi piyasaları hızlandırdı! Dolar ve altından yeni rekor

Son Dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi piyasaları hızlandırdı! Dolar ve altından yeni rekor

 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı

 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title