Ada Coin bugünkü fiyatı $ 2,1570. 24 saatlik işlem hacmi ₺24,797,693,215 . Ada Coin değeri son 24 saatte 0,63% değer kazandı. Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi de Ada Coin. Ada Coin (ADA) nedir? Ada Coin güncel yorum ve grafiği! Ada Coin ne kadar, kaç TL? Ada Coin fiyat ve geleceği hakkında bilgiler! İşte haberimizde... İşte detaylar...

ADA COİN (ADA) NEDİR?

Cardano, akıllı sözleşmeler için halka açık bir blockchain platformu çalıştırmayı amaçlayan bir kripto para birimi ağı ve açık kaynaklı bir projedir. Cardano'nun dahili kripto para birimine ADA denir. Projenin gelişimi Zug, İsviçre merkezli Cardano Vakfı tarafından denetlenmektedir.

Platform, 2015 yılında geliştirilmeye başladı ve 2017 yılında Ethereum ve BitShares'in kurucularından Charles Hoskinson tarafından başlatıldı. Platform adını Gerolamo Cardano'dan ve kripto para birimiyse adını Ada Lovelace'dan almıştır.

Cardano, akademisyen ve mühendislerden oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiş ve tasarlanmıştır.

ADA COİN NE KADAR?

ADA Coin (ADA)kaç dolar?

ADA Coin anlık olarak $ 2,1570 değerindedir. (17.10)

ADA Coin (ADA) kaç TL?

ADA Coin anlık olarak₺20.43 değerindedir. (17.10)

ADA Coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺676,087,589,213 ( +0.86% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺919,390,018,466 ( +0.35% )

Hacim: ₺24,797,693,215 ( +14.56% )

Dolaşan Arz: 33.09B ADA

ADA COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

ADA Coinanlık olarak $ 2,1570 değerindedir. (17.10)

ADA Coindeğeri son 24 saatte 0,63% değer kazanmıştır.

ADA Coinson 7 günde 1,73% değer göstermiştir.

ADA COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

ADA COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

ADA COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

ADA COİN 6 AYLIK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

ADA COİN 1 YILLIK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

ADA COİN İLE NE YAPILABİLİR?

Ada dijital bir para birimidir. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan herhangi bir kullanıcı, ada'yı güvenli bir değer değişimi olarak kullanabilir - üçüncü bir tarafın değişime aracılık etmesine gerek kalmadan. Her işlem kalıcı, güvenli ve şeffaf bir şekilde Cardano blok zincirine kaydedilir.

Her ada sahibi aynı zamanda Cardano ağında bir hisseye sahiptir. Bir cüzdanda saklanan Ada, ödül kazanmak için - ağın başarılı bir şekilde çalışmasına katılmak için - bir hisse havuzuna devredilebilir veya havuzun ödül alma olasılığını artırmak için bir hisse havuzuna taahhüt edilebilir. Ada, zamanla Cardano platformundaki çeşitli uygulamalar ve hizmetler için de kullanılabilir olacaktır.

ADA COİN NASIL ALINIR/ SATILIR?

Kripto para borsalarını kullanarak fiat veya diğer kripto para birimleri için ada satın alabilir veya satabilirsiniz.

Bir ada sahibi olarak, paranızı güvende tutmanız önemlidir ve bu, özel anahtarlarınızı gizli tutmanız gerektiği anlamına gelir. Kripto paranızı bir borsada gereğinden fazla tutmaktan kaçınmanız ve bunun yerine bir kripto para cüzdanı kullanmanız tavsiye edilir.

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