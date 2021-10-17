ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den kritik hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla tamamlandı

Türkiye, F-16'ların modernizasyonunda önemli aşama katetti. 9 uçak milli imkanlarla modernize edildi, 8'i ise TUSAŞ'ta hatta. Gövde iyileştirmeleriyle uçuş ömürleri 8 bin saatten 12 bin saate çıkan Blok-30'lar, milli yazılımlar ve AESA radarlarıyla da teknik açıdan Blok-72 seviyesine ulaşacak.

MİLLİ MODERNİZASYONDA ÖNEMLİ AŞAMA

Abd'nin F-35 programından çıkarmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü olarak önemi artan F-16'ları güçlendirecek çalışmalar yoğunlaştı. Türkiye, F-35 savaş uçaklarına ödediği parayı yeni F-16 Blok 70 uçağı alımı ve 80 F-16 uçağın modernizasyonu teklifi kapsamında değerlendirmeye hazırlanırken, uçakların milli imkanlarla modernizasyonunda da önemli aşama kat edildi.

3 AYRI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Dünya orduları arasında operasyonel açıdan en aktif hava filosunu barındıran Türk Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçağı filosunun bakım onarım, modernizasyon ve yerlilik oranının arttırılması çabaları kapsamında 3 ayrı çalışma yürütüyor.

9 SAVAŞ UÇAĞI MODERNİZE EDİLDİ

Bunlardan biri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan ve 2023'e kadar tamamlanması planlanan F-16 Blok 30 Yapısal İyileştirme Projesi. Bu kapsamda şu ana kadar 9 uçağın modernizasyonu tamamlandı. Toplam 35 F-16 Blok 30'un modernizasyonu planlanan proje kapsamında halen 8 uçak üzerinde eş zamanlı çalışmalar TUSAŞ'ta devam ediyor.

BLOK 30'LARLA 2030'LARA

Proje ile TSK envanterine 1988 yılında girmeye başlayan ilk uçaklar olan F-16 Blok-30'lar dış gövde iyileştirmelerine tabi tutuluyor. Her bir uçak için 1200-1500 arasında parça değişimi yapılarak gövde ve iskeleti güçlendiriliyor. Bu iyileştirme, projenin başlatıldığı 2016 yılı itibariyle 7 bin uçuş saatine ulaşan F-16 Blok 30 savaş uçaklarının 8 bin saatlik mevcut uçuş ömürlerini 12 bin saate çıkarılmasını sağlıyor. Modernize edilen 35 uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 2030'lara kadar görev yapması bekleniyor.

BLOK-72 SEVİYESİNE ÇIKARILACAK

Modernizasyon projelerinin tüm uçaklara uygulanması ve F-16 filosunun ömürlerinin 20 sene uzatılması; Özgür Projesi ve AESA radarlarının entegrasyonuyla F-16 Blok-30'ların teknolojik açıdan Blok-72 seviyesine çıkarılması amaçlanıyor. Bu projelerle kazanılan yeteneğin Milli Muharip Uçağa da aktarılacak olması projenin bir diğer kritik kazanımı.

MİLLİ YAZILIMLA ÖZGÜRLEŞECEK

2012'de başlatılan ve TUSAŞ tarafından yürütülen "F-16 ÖZGÜR Modernizasyon Projesi" F-16 savaş uçaklarıyla ilgili yürütülen bir başka proje. Yeni Şafak'ın haberine göre, ilk kez ABD'den bağımsız yürütülen proje kapsamında F-16'ların milli yazılım ve komuta kontrol sistemleri ile donatılması planlanıyor.

Yerli sistemlere adapte edilecek uçakların bağımlılıktan kurtarılması ve özgürleştirilmesi hedefleniyor. Projede F-30 Blok 30'ların güncel teknolojiye kavuşturulması da kritik bir amaç olarak öne çıkıyor.

BURUN RADARI ÜRETİLİYOR

Bir diğer proje ise 2018'de başlayan "F-16 Burun Radarı Geliştirilme Projesi" Bu kapsamda savaş uçaklarında kullanılmak üzere modern bir AESA radarının milli olarak tasarım ve üretimine çalışılıyor. Proje kapsamında ilk radarın bu yıl içinde teslim edilmesi ve öncelikli olarak Özgür projesi kapsamında modernize edilen F-16 Blok-30'larda kullanılması planlanıyor. AESA radarının bir diğer varyantı da AKINCI TİHA için üretiliyor.

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