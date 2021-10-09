5 büyük zincir market hakkında dikkat çeken analiz! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu - Haberler Ekonomi
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5 büyük zincir market hakkında dikkat çeken analiz! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, "BİM, A-101, Şok, Migros ve Carrefoursa" gibi 5 büyük marketin 5 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kaç kez habere konu olduğunu analiz etti. Rapora göre BİM açık ara zirvenin sahibi olurken, onu sırasıyla Migros, Şok, Carrefoursa ve A-101 takip etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Haber metre 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak; BİM, A-101, Şok, Migros ve Carrefoursa'nın yer aldığı 5 büyük zincir marketin 5 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kaç kere habere konu olduğunu analiz etti. Söz konusu dönemde BİM, açık ara zirvede yer aldı.

5 büyük zincir market hakkında dikkat çeken analiz! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu

Haber metre'nin hazırladığı verilere göre, BİM 5.455 kez habere konu olarak listede en başta yer aldı. BİM haberler inin okunma sayısı ise 4.538.285 oldu. BİM'i takip eden market zinciri ise Migros oldu. 4.276 kez habere konu olan Migros, 3.809.078 okunma sayısına ulaştı.

5 büyük zincir market hakkında dikkat çeken analiz! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu

Şok market ise listeye üçüncü sıradan girdi. 3.719 kez haber olan Şok marketin okunma sayısı ise 2.906.621 oldu. Bir başka market zinciri Carrefoursa da listeye dördüncü sıradan girdi. 2.896 kez habere konu olan Carrefoursa 2.612.781 okunma sayısına ulaştı.

5 büyük zincir market hakkında dikkat çeken analiz! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu

En çok market şubesine sahip olan marketlerden olan A-101 ise 5 büyük market arasında en son sırada yer aldı. 2.721 kez haber olan A-101 1.112.625 kez okundu.

5 büyük zincir market hakkında dikkat çeken analiz! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu

5 büyük zincir market hakkında dikkat çeken analiz! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu

5 büyük zincir market hakkında dikkat çeken analiz! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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