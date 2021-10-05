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45. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın ziyaretçi sayısındaki artış firmaları sevindirdi

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Ekonomi
45. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın ziyaretçi sayısındaki artış firmaları sevindirdi

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 45'incisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı" (MODEF EXPO 2021), özellikle yabancı alıcılardan ilgi görüyor.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 45'incisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı" (MODEF EXPO 2021), özellikle yabancı alıcılardan ilgi görüyor.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, MODEF Fuar Merkezi'nde dün başlayan organizasyona ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretçi sayısındaki artışın hem fuar yönetimi hem de katılımcı olarak kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Henüz ikinci gününde olmasına rağmen geçen seneye göre fuara yabancılar dahil yüzde 10-20 daha fazla ziyaretçinin geldiğini belirten Ayhan, "Firmalarımız güzel hazırlanmış. Yurt dışından da yeni tanıtımlarla, yeni çabalarımızla MODEF şirketinin getirdiği yeni alıcılar, her bölgeden insanlar bulunuyor. Gayet güzel bir şekilde fuarımız ilerliyor. İnşallah kalan günler, daha güzel geçer." dedi.

Ayhan, Türk mobilyasının, İnegöl mobilyasının her yıl tanınırlığının artmasından dolayı ziyaretçi sayısının kendiliğinden arttığını dile getirdi.

İnegöl mobilyasındaki sanatsal işçiliğin, müşterilerin tercih nedeni olduğunu vurgulayan Ayhan, şöyle konuştu:

"Gezdiğimiz katılımcı firmalar şu an gayet memnun. Herkes yeni ürünler yapmış. En ufak noktada bile beşik satan, sehpa satan firmalarımız son derece memnun. Büyük oturma grupları, yatak odaları, yemek odaları, bu tarz mobilyalar zaten İnegöl'ün her zaman marka değerini artıran ürünler. Bu ürünlerin tasarımı İnegöl'e has. İnegöllü esnaf ve sanatkarın el emeğinin değdiğinin bir göstergesi oluyor. Biz genelde işçilikli, sanatsal ürünler yaptığımız için müşterinin de tercihi oluyoruz."

Fuar, 9 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek.

45. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın ziyaretçi sayısındaki artış firmaları sevindirdi

45. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın ziyaretçi sayısındaki artış firmaları sevindirdi

45. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın ziyaretçi sayısındaki artış firmaları sevindirdi

45. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın ziyaretçi sayısındaki artış firmaları sevindirdi

AA / Uğur Çiçek - Ekonomi Haberleri
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