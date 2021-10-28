28 Ekim bankalar yarım gün mü? 28 Ekim bankalar açık mı?
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramı, bu yılda coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar öncesi mesai saatleri araştırılırken 28 Ekim bankalar yarım gün mü? 28 Ekim bankalar açık mı? soruları araştırıldı.
Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, bankaların 28 Ekim'de de hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. 29 Ekim öncesi vatandaşlar 28 Ekim bankalar yarım gün mü? 28 Ekim bankalar açık mı? İşte detaylar...
28 Ekim 2021 tarihinde yarım gün mesai yapılacak. Bankaların özel mesai durumlarını şubeyi arayarak sorabilirsiniz.
28 Ekim 2021 günü bankalar açık ancak yarım gün açık kalacak.
Cumhuriyet milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreçler için seçtiği ve milletvekilleri aracılığı ile kullandığı yönetim biçimi olmaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde kutlanan önemli milli bayramlardan birisi olmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin resmen kurulduğu tarih 29 Ekim olmaktadır. Ulu Önder Atatürk diğer milli bayramlarda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da gelecek nesillere miras olarak bırakmıştır.
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan anayasa değişikliği ile birlikte Türkiye'nin yönetim biçimi de Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim gününü her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlamaktayız.
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