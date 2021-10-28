Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, bankaların 28 Ekim'de de hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. 29 Ekim öncesi vatandaşlar 28 Ekim bankalar yarım gün mü? 28 Ekim bankalar açık mı? İşte detaylar...

28 EKİM BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2021 tarihinde yarım gün mesai yapılacak. Bankaların özel mesai durumlarını şubeyi arayarak sorabilirsiniz.

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim 2021 günü bankalar açık ancak yarım gün açık kalacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ ANLAMI NEDİR?

Cumhuriyet milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreçler için seçtiği ve milletvekilleri aracılığı ile kullandığı yönetim biçimi olmaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde kutlanan önemli milli bayramlardan birisi olmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin resmen kurulduğu tarih 29 Ekim olmaktadır. Ulu Önder Atatürk diğer milli bayramlarda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da gelecek nesillere miras olarak bırakmıştır.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan anayasa değişikliği ile birlikte Türkiye'nin yönetim biçimi de Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim gününü her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlamaktayız.

NORMAL ŞARTLARDA BANKALARIN MESAİ SAATLERİ!

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

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