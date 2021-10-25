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10 büyükelçi geriliminin durulmasıyla dolar 9,57 seviyesine kadar geriledi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Gece yarısı 9,84 ile rekor kıran dolar, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısında geri adım atması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu karşılaması sonrası düşüşe geçti. Peş peşe gelen olumlu açıklamalarla 9,57 seviyesine kadar gerileyen kur, şu sıralar 9,58'den işlem görüyor.

Büyükelçi krizinin gölgesinde gece yarısı 9,84 ile rekor kıran Dolar kuru, gün boyu 9,75-9,80 aralığında seyretti. Büyükelçilerin geri adımı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu mesajı sonrası kur düşüşe geçti.

Dolar/TL, 10 büyükelçiliğin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden açıklamasıyla ilgili olarak, "Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamayı "olumlu" karşıladığının bildirilmesinin ardından 9,57 seviyesine kadar çekildi. Kur saat 17.50 itibarıyla 9,58'den işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 200 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrasında Dolar/TL kuru 9,66'ya kadar yükselerek rekor tazelemiş, haftayı ise 9,61 seviyesinden kapatmıştı.

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilerinin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili eleştirel açıklamaları, Türkiye'de tepki çekmişti. 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bu rahatsızlık dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu büyükelçilerin "istenmeyen adam" (persona non grata) ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıklamıştı.

Henüz bu açıklama resmi bir karara dönüşmeden siyasi gerilim ihtimali kur üzerinde yeni bir baskı yarattı. Bu gelişmelerin ışığında gece saatlerinde düşük hacimli piyasada işlem görmeye başlayan dolar, 9,84 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü.

ABD Büyükelçiliği konu hakkında bugün yeni bir açıklama yaparak Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet edilerek Türkiye'nin iç işlerine karışılmayacağı iletildi. Ayrıca büyükelçilerin, ülkelerin iç işlerine saygı duyduğu da hatırlatıldı. ABD'nin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiliğin bu açıklamasını olumlu olarak karşıladı. Bu gelişme sonrası kur geri çekilmeye başladı.

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10 büyükelçi geriliminin durulmasıyla dolar 9,57 seviyesine kadar geriledi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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