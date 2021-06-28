Ek gelir getirsin diye başladı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
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Ek gelir getirsin diye başladı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor

Ek gelir getirsin diye başladı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'nun Kumru ilçesinde ek gelir olarak organik yumurta üretimine başlayan Abdullah Derebaşı, şuan bin 400 olan tavuk sayısını 5 bine çıkartmayı hedefliyor.

Ordu'nun Kumru ilçesinde ek gelir olarak organik yumurta üretimine başlayan Abdullah Derebaşı, şuan bin 400 olan tavuk sayısını 5 bine çıkartmayı hedefliyor.

Kumru ilçesinde yaşayan ve 30 yıl boyunca inşaatlarda çalıştıktan sonra kendisine ağaç atölyesi kuran Derebaşı, sonrasında ek kazanç sağlayacak bir sektöre yönelmek istedi. Organik yumurta üretimi yapmaya karar veren Derebaşı, evinin yakınına kurduğu tesiste ilk olarak bin 400 tavuk beslemeye başladı. Şuan mevcut tavuklarından günde binden fazla yumurta elde eden Derebaşı, destek alabilirse tavuk sayısını 5 bine tamamlamayı hedefliyor.

Organik yumurta üretimine ek gelir kapısı olarak başladığını ancak hibe desteği alabilirse çiftliğini büyütüp, tavuk sayısını 5 bine tamamlamayı hedeflediğini aktaran Abdullah Derebaşı, "30 yıl inşaat sektöründe çalıştıktan sonra ağaç atölyesi kurdum. Sonrasında bana bir ek gelir lazım olduğunu düşündüm. Ek gelir olarak tavuk yetiştiriciliğine karar verdim. Şuan bin 400 tavuğum var ve hedefim 5 bin tavuk yapmak. Topladığımız yumurtaları Ordu Yumurtacılar Birliği'ne teslim ediyoruz. Şuan kendi imkanlarımla başladım. Şuan bin 400 tavuktan bin 50 adet yumurta alıyorum. Eğer devletimizden destek alabilirsem alanı büyütüp, 5 bin tavuk yapmayı hedefliyorum. Şuan aylık yaklaşık 30 bine yakın yumurta alıyoruz, hedefim bu sayıyı arttırmak" dedi. - ORDU

Ek gelir getirsin diye başladı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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