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Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan kentlerinden Mersin'de, hasadına başlanan ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz tanesi 10 ile 15 liradan alıcı buluyor. Yurt dışından da yoğun ilgi gören meyve, birçok ülkeye satılıyor.

05.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:35

Muz ve çileğin yanı sıra kivi, avokado ve mango gibi birçok tropik meyvenin yetiştirildiği kentte, ejder meyvesi üretimine olan ilgi de arttı. "Pitaya" ve "Dragon Fruit" olarak da adlandırılan meyvenin kilogramı ise 50 liradan satılıyor. Yoğun ilgi gören meyvenin adedi dalından toplanır toplanmaz 10 ile 15 lira arasında alıcı buluyor.

Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor

"ÜRETİMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, kentte ejder meyvesi üretiminin arttığını belirterek, "Ejder meyvesi üretim alanları ve üretici sayıları her yıl artış gösteriyor. Kent genelinde 2019 yılında 38 üretici 114 dekar alanda ejder meyvesi üretimini gerçekleştirirken 2020 yılında ise 44 üretici, 119 dekar alanda üretim yaptı. Meyve en çok Toroslar, Akdeniz, Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde yetiştirildi." dedi.

Meyvenin, birçok etkenden dolayı öne çıktığını vurgulayan Abalı, şöyle konuştu:

"Üretim alanından alınan verimin yüksek olması, yetiştiriciliğinin kolay, raf ömrünün uzun olması, meyvelerinin beslenme ve sağlık açısından önem taşıması ve piyasada yüksek fiyatla alıcı bulması ejder meyvesi yetiştiriciliğini cazip hale getiriyor. Yapılan çalışmalarda ejder meyvesinin besin içeriğinin sindirim açısından oldukça yararlı olduğu, düzenli tüketildiğinde astım ve öksürüğe iyi geldiği, kolestrol seviyesini ve kan basıncını düşürücü etkisinin olduğu belirlenmiştir. İlimizde ejder meyvesi yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla hem iç tüketim talebi karşılanacak hem de Avrupa ülkelerine ihracat edilebilecektir."

Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor

"ÇIKAR ÇIKMAZ İHRACATINI YAPACAĞIZ"

Erdemli ilçesinde üretim, birçok ilde de ejder meyvesi yetiştiriciliği konusunda danışmanlık yapan Oğuzhan Kılıç da katma değeri yüksek, adet olarak satılabilen ve ihracata dayalı ürün arayan çiftçilerin ejder meyvesine yöneldiğini kaydetti.

Kılıç, üretimin artmasıyla ihracata yöneldiklerini ifade ederek, "5 dönüm arazimizde 40 ile 50 bin adet meyve rekoltesi beklentimiz var. Biz, bu seneye kadar üretim açısından yüksek adetlere ulaşamamıştık. Ürünleri hep iç piyasada değerlendirdik ama bu sezonun ürünlerini ihracata Rusya'ya gönderiyoruz. Hemen arkasından ikinci bir sipariş de aldık. Ağustos sonu gibi yani 2. ve 3. hasatlar için Kuveyt, Mısır, Dubai ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle de görüşüyoruz. Bu ülkeler, meyvelerin çıkmasını bekliyorlar. Çıkar çıkmaz da ihracatını yapacağız" diye konuştu.

Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor

"400 GRAMIN ÜZERİNDEKİ MEYVELER 15 LİRADAN SATILIYOR"

Ürünün, hem fiyatıyla hem kalitesiyle sevindirdiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Son 4 yılda çok şükür hem kilogram hem adet bazında çıkan ürünler bizi çok memnun etti. İç piyasada 200-300 gram arası meyveler 10 lira, 300-400 gram arasındakiler 12 lira, 400 gramın üzerindeki meyveler ise 15 liradan satılıyor. Kilogram fiyatı ise ilk hasat yapılan ürünlerde 50 liradan satıldı. İkinci ürün gruplarına da 40-45 liradan satılıyor. Rusya için de kilogram olarak 10 dolarlık teklif verdik. Bu fiyattan ürünleri gönderiyoruz."

Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor

Kaynak: AA

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