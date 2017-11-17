Eit Tso Uzman Komiteler ve 23. Yürütme Kurulu Toplantıları

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) ve Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Zubair Tufail, EİT bölge ekonomisinin gelişmesinde ülkelerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanması gerektiğini belirterek, "Türkiye, özellikle son 15 yılda dikkate değer bir gelişme kaydetti. Türkiye'nin bunu nasıl başardığını inceleyerek, üye ülkeler olarak benzer bir gelişmeyi başarabiliriz." dedi.



EİT TSO Uzman Komiteler ve 23. Yürütme Kurulu Toplantıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımlarıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.



Tufail, burada yaptığı konuşmada, EİT'in kuruluşundan bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarla üye ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesine ve önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.



EİT'in kuruluş amacının üye ülkeler arası sürdürülebilir kalkınma, iş birliği ve karşılıklı ticaretle yatırımın geliştirilmesi olduğuna işaret eden Tufail, ticaretin artırılması için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini bildirdi.



Tufail, "EİT içi ticaret hacmi geçen yıl sadece 48 milyar dolar seviyesindeydi. Bunun yüzde 36'sını Türkiye, yüzde 22'sini İran, yüzde 12'sini Kazakistan, yüzde 6'sını Pakistan, yüzde 5'ini Afganistan, yüzde 4'ünü Türkmenistan ile Azerbaycan, yüzde 3'ünü Kırgızistan ve yüzde 2'sini Tacikistan oluşturdu." diye konuştu.



Bölgenin toplam ihracatının geçen yıl yaklaşık 276,3 milyar dolar, ithalatının ise 349,6 milyar dolar olduğunu anlatan Tufail, EİT bölgesinin toplam ticaret hacminin 625,9 milyar doları bulduğunu dile getirdi.



EİT'in küresel ticaretteki payının düşüş gösterdiğine dikkati çeken Tufail, ticaret vize işlemlerinin sadeleştirilmesi, bankacılık işlemlerinin geliştirilmesi ve EİT Ticaret Anlaşması'nın (ECOTA) uygulanmasının bölgenin ekonomik durumunu geliştirebileceğini söyledi.



Tufail, üye ülkelerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye, özellikle son 15 yılda dikkate değer bir gelişme kaydetti. Türkiye'deki gelişim bizim için bir model. Türkiye'nin bunu nasıl başardığını inceleyerek üye ülkeler olarak benzer bir gelişmeyi başarabiliriz." ifadesini kullandı.



"Doğrudan yatırımlar kalkınma ihtiyaçlarına göre az"



EİT Genel Sekreter Yardımcısı Kanan Nazarov da EİT'in, etkili bir özel sektörün ülkeler için çok büyük bir kazanç ve bölgenin ekonomik gelişmesinde kilit rol oynadığı inancıyla özel sektörle iş birliğine önem verdiğini söyledi.



Özel sektörle iş birliğinin Teşkilatın 2025 vizyonunda da önemli yerinin olduğunu dile getiren Nazarov, bunun ticaret, ulaştırma, enerji ve turizm gibi sektörlerde geliştirileceğini ifade etti.



Nazarov, geçen sene 10 EİT ülkesi arasındaki ticaretin toplamda yüzde 3,4 düşüş göstererek 626 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktararak, "EİT bölgesinin nüfusu dünya nüfusunun yüzde 6,2'sini oluştururken, Teşkilatın küresel ticaretteki payı yaklaşık yüzde 2. bölge içi ticaret, EİT üye ülkelerinin toplam ticaretinin yüzde 7,64'ünü oluşturuyor." diye konuştu.



Bölge içi ticaretin, potansiyelin altında olduğuna dikkati çeken Nazarov, "EİT ülkeleri geçen yıl yüzde 17 artışla yaklaşık 36,5 milyar dolar doğrudan yatırım aldı. Bu oran, 2015'te 31 milyar dolar seviyesindeydi ancak bu rakam, sorunlarla karşı karşıya olan üye ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına göre oldukça az." değerlendirmesinde bulundu.



Nazarov, çalışmaları devam eden EİT Ticaret Anlaşması'nın bölge içi ticaretin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını, söz konusu anlaşmanın 2018'de İslamabad'da gerçekleştirilecek bakanlar toplantısında gündeme geleceğini bildirdi.



EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası ile Teşkilatın yürüttüğü proje ve programlara ilişkin de bilgi veren Nazarov, 485 milyon dolar sermayeli bankanın 6 üye ülkeye açıldığını ve geçen yıl sonu itibarıyla toplam 1,23 milyar dolar kredi sağladığını dile getirdi.



Özel sektör vurgusu



İran Ticaret Odası Başkanı Golam Hüseyin Şafi ise ülkelerin iş birliğini geliştirmesinin ticareti artıracağını ve ülke ekonomilerini rekabetçi piyasaya açacağını söyledi.



EİT üye ülkeleri arasındaki ticaretin istenilen seviyede olmadığının altını çizen Şafi, EİT 2025 vizyonunun etkin ekonomik büyümeyi hedeflediğini ve bunun bölgesel anlaşmaların uygulanmasıyla gerçekleşebileceğini bildirdi.



Şafi, ECOTA'nın uygulanmasının bölge için önem taşıdığını anlatarak, anlaşmayla iç pazarın hareketleneceğini dile getirdi.



Yatırımların korunması ve artırılmasına ilişkin anlaşmalarla üyeler arası ekonomik yakınlaşmanın gerçekleşeceğine dikkati çeken Şafi, bu yakınlaşmanın hükümetler arası iş birliğinin yanı sıra, teşkilat sekretaryası ve özel sektörün de katkılarıyla sağlanacağını ifade etti.



Şafi, özel sektörün desteğiyle ticaret ve karşılıklı yatırımların artacağını vurgulayarak, "Bölgemizin potansiyelini geliştirmek ve gerçek iş birliği potansiyeline ulaşmak da önemlidir. Bunun için özel sektörün devletler tarafından desteklenmesi gerekiyor." dedi.



Konuşmaların ardından plaket takdimi yapılarak aile fotoğrafı çekildi.