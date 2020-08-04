EİB'ten temmuz ayında 1 milyar 193 milyon dolarlık ihracat Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyar 193 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyar 193 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. EİB'nin temmuz ayı performansı, 2020 yılında ay bazında en başarılı ay oldu ve pandeminin ihracat üzerindeki olumsuz etkilerini sildi.

Türkiye'nin temmuz ayı ihracatı ise bir önceki aya göre yüzde 11,5 artış göstererek 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde 7 milyar 69 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), son 1 yıllık dönemde 12 milyar 752 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinin kayda aldığı ihracat verilerine göre temmuz ayında EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı 679 milyon dolar, tarım sektörlerinin ihracatı 428 milyon dolar, madencilik sektörünün ihracatı ise 85 milyon dolar oldu.

Hazırgiyim ve konfeksiyon zirvede, hububat artış rekortmeni

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yüzde 54 artışla 43 milyon dolarla temmuz ayının artış rekortmeni oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, yüzde 17'lik artışla 157 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırarak birinci sırada yer aldı.

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 42'lik artışla 38 milyon dolara yükselirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 17 artarak 56 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, toplamda 95 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 18 artışla 89 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise 85 milyon dolarla beşinci sırada yer alıyor.

Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 18 yükselişle 72 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise yüzde 6 artışla 60 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği de, 57 milyon dolarlık ihracatla temmuz ayını geride bırakırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 27'lik yükselişle 23 milyon dolar ihracata imza attı. Temmuz ayında, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 12 milyon dolar ihracat rakamına ulaşırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 11 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Eskinazi: "Pandeminin izlerini tamamen sildik"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'in temmuz rakamının ay bazında 2020'nin rekoru olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"12 İhracatçı Birliğimizin 8 tanesi ihracatını artırırken diğer 4 Birliğimizin düşüşleri tek haneli rakamlarda kaldı. Temmuz ayı bizim için pandeminin izlerini tamamen sildiğimiz bir ay oldu. Özellikle salgından en çok etkilenen lokomotif sektörlerimiz hazır giyim ve demir çelik sektörlerimizde ciddi artışlar kaydettik. Sanayicimiz açısından ciddi bir maliyet unsuru oluşturan maske ve koruyucu kıyafetlerde hibe uygulamasında geç kalınan düzenlemeye rağmen hazır giyim konfeksiyon ihracatımızdaki etkilerini bu ay gördük. Tarım ihracatımızda son bir yıllık dönemde 5 milyar doları aştık. Sanayi ürünlerinde ise iki aydır canlanma söz konusu. İçerdeki teşvikler ve ihracat pazarlarındaki kademeli normalleşmeyle dipten dönüş sinyallerini görüyoruz. Bu bizi gelecek için umutlandırıyor. Geçen Temmuz ayına göre Türkiye'nin ihracatı performans olarak geride kalırken biz yüzde 7 artış sağladık. 2020 yılının geride kalan 5 aylık döneminde göstereceğimiz performans ile 2020 yılındaki 15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için yoğun mesai harcayacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA